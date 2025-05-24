新华社罗马/多哈5月24日电 热点问答｜美伊第五轮间接谈判有何进展

新华社记者任耀庭 张馨文 汪强

在阿曼斡旋下，美国与伊朗23日在意大利首都罗马举行第五轮间接谈判，持续约3小时。

本轮谈判有何进展？主要分歧是什么？后续谈判将如何进行？

有何进展

第五轮间接谈判23日在罗马举行，地点在阿曼驻意大利大使馆。

谈判由阿曼外交大臣巴德尔主持，伊朗外长阿拉格齐、美国中东问题特使威特科夫分别率领各自代表团与会。

谈判结束后，巴德尔在社交媒体上说，谈判“取得了一些非决定性的进展”。

阿拉格齐在会谈后对伊朗国家电视台表示，阿曼方面提出了一系列旨在化解伊美分歧的建议，相关内容将分别传达给伊朗和美国。他称此轮会谈为伊美谈判过程中“最专业的谈判之一”，表示双方讨论了不同的想法，并决定由各自专家进一步审查这些方案。如果解决方案获得双方接受，“将在一定程度上解决细节问题”。

主要分歧

双方在若干核心问题上分歧依然突出。美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动。伊方强调，适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分，拒绝“零浓缩”要求。

威特科夫日前接受美国媒体采访时表示，美方非常明确，“不允许哪怕1%的铀浓缩能力”。

伊朗最高领袖哈梅内伊20日说，伊朗不需要任何方面对其铀浓缩权利的许可。同日，阿拉格齐表示，美方立场“完全不合理、不符合逻辑”，伊朗不会就铀浓缩权利问题进行谈判，他与谈判团队在维护伊朗人民权利方面“决不退缩”。

阿曼政治分析人士哈勒凡·图基告诉新华社记者，不仅美伊双方之间存在立场分歧，各自内部也可能有看法上的矛盾。之所以谈判能持续下去，主要是因为双方都有通过外交手段达成真实协议的意愿。

后续谈判

阿拉格齐23日指出，由于谈判的复杂性，“不可能通过两三轮会谈就得到解决”。鉴于如今美方对伊朗立场“有了更好的了解”，希望在接下来的会谈中能够制定出取得进展的解决方案。

巴德尔表示，希望未来数日能澄清剩余问题，以推动各方朝着达成一个“可持续、体面的”协议继续前行。

阿曼记协主席穆罕默德·阿莱米告诉新华社记者，谈判尚未有一份清晰明确的路线图浮出水面，没有任何迹象表明谈判将在短时间内结束，预计至少还将持续数月，甚至更久。

为何选在意大利

今年4月，伊朗与美国在阿曼首都马斯喀特举行了首轮间接会谈。此后，双方又举行了三轮间接会谈。第五轮间接谈判是4月19日第二轮间接谈判后，美伊第二次在罗马举行间接谈判。

在意大利知名智库意大利国际政治研究所研究员路易吉·托尼内利看来，相较其他欧盟与北约成员国，意大利对伊朗一向采取比较平衡的政治立场，这提升了其作为“安全第三方”的信任度。此外，现任意大利政府与美国特朗普政府关系不错，也使得罗马具有较强的地缘中立性。

意大利外长塔亚尼日前接受媒体采访时表示，意大利政府“全力支持此次调解”，同时强调处理好伊朗核问题是实现中东稳定的关键之一。

(责编：崔译戈、贾文婷)