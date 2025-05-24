新华社开罗5月23日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹外交部23日发表声明，否认美国所谓苏丹武装部队在战斗中使用化学武器的指控，谴责美国政府基于这一虚假指控宣布制裁苏丹。

声明说，作为禁止化学武器组织的成员国，苏丹一直忠实履行《禁止化学武器公约》义务，不发展、生产、储存和使用化学武器。美国作为《禁止化学武器公约》缔约国，却在未遵循规定调查程序、缺乏确凿证据的情况下，单方面对苏丹实施制裁，苏丹对此表示抗议和谴责。

苏丹文化和新闻部长兼政府发言人哈立德·阿里·艾萨尔同日发表声明说，美国对苏丹的指控完全是“政治讹诈和歪曲事实”，毫无根据。多年来，美国一直推行阻碍苏丹人民走向稳定、和平与繁荣的政策，以服务美国议程。声明还说，美国在国际社会宣扬这些虚假指控，旨在误导公众舆论，为参与对苏丹人民犯罪的势力提供政治掩护。

5月22日，美国国务院发言人塔米·布鲁斯在一份声明中说，美国认定苏丹武装部队2024年在与苏丹快速支援部队的战斗中使用了化学武器，将对苏丹实施制裁。制裁拟于6月6日前后生效，内容包括限制美国对苏丹的出口及其获得美国政府授予的信贷额度。

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