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“媒”“媒”与共 丝路潮涌——2025上合组织国家媒体合作论坛侧记

2025年05月24日13:43 |
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石榴云/新疆日报记者 刘翔

丝路跨山海，媒体传心声。

夏日的乌鲁木齐，晴空万里，风光无限。5月23日，新疆国际会展中心，以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛在此拉开帷幕。来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300余位主流媒体代表、专家学者和企业代表等齐聚“亚心之都”，共谋创新发展之路，共商务实合作大计。

踏入会场，巨幅电子屏流淌着上合组织各国的斑斓画卷：从喀什古城的高台民居到圣彼得堡的夜色，从塔什干的古老市集到青岛的现代港口，光影流转间，合作共赢的故事娓娓道来。

论坛开始前，参会代表们围聚交谈，白俄罗斯今日白俄罗斯出版集团特派记者伊琳娜·亚沃尔科期待地说：“想把中国新疆的发展故事带回祖国，也让这里的朋友听到白俄罗斯的新变化。”

“声同则处异而相应，德合则未见而相亲”，新疆自古就是文明对话的舞台。媒体作为联结文明的纽带，肩负着信息传播、增进互信、凝聚共识的使命。

这是一场恰逢其时的媒体盛会——

当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际和地区形势正在发生深刻复杂变化，各国共需要和衷共济、合作共赢，携手应对风险挑战，实现共同繁荣发展。

“在上合大家庭里，媒体起到了至关重要作用。”上合组织副秘书长索海尔·汗说，加强上合组织成员国媒体间合作始终是我们重要工作之一。

吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社社长梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫认为，丝绸之路不仅是一条地理之路，更是一条共同发展之路。“媒体在推广与传播领域始终扮演着核心驱动角色，我们要发挥好自身作用，为信息流通与价值共鸣搭建桥梁。”他说。

这是一个深化合作的务实平台——

“在国际合作中，哈萨克斯坦积极推进媒体交流与文化传播，愿与世界各国共享真实信息。”哈萨克斯坦文化和信息部信息委员会副主席阿利舍尔·穆卡占说，“我们始终秉持开放态度，致力于在安全、公正、平等的媒体环境中开展合作，积极参与更多国际倡议的探讨与实践。”

一直以来，国家电投高度重视与上合国家的经贸往来。

“希望通过此次论坛提供的广阔平台，进一步服务国家高水平对外开放和国际能源合作。”国家电力投资集团有限公司董事长刘明胜说，依托新疆新能源资源优势，不断深化与上合组织成员国能源领域务实合作，推动建设更紧密的绿色发展伙伴关系。

这是一次针对谎言谬论的有力回击——

当前，新疆正以开放自信的姿态拥抱世界，但一些西方国家反华势力不愿看到中国伟大复兴，不愿看到新疆繁荣发展，不断散播谎言谬论，以实现其“以疆制华”图谋。

耳听为虚，眼见为实。不同肤色、不同语言的媒体代表们也希望利用这次机会，用鲜活的镜头、生动的描述、敏锐的视角为新疆在国际舆论场上仗义执言。

“事实永远不会被抹黑，谎言终将被真相碾碎。”伊朗《德黑兰时报》记者普亚·胡塞尼说，某些西方政客无视新疆在教育、医疗、经济发展上的巨大成就，无视这里各民族和谐共处、安居乐业的真实图景。“真正应该被关注的，是新疆人民脸上洋溢的幸福笑容，和他们对未来充满希望的眼神。”

“媒体合作为推动各国关系发展、沟通民心民意、深化理解互信、促进文明交流发挥了积极作用。”外交部欧亚司参赞崔国杰呼吁各位媒体朋友做公平正义的守望者，搭建多元媒体矩阵，以真相回击谎言，以事实驳斥抹黑，共同发出正义强音，增强国际传播能力，提升“全球南方”国家话语权，推动形成更加多元、公正、平衡的国际舆论生态，为构建人类命运共同体提供坚实的舆论支撑。

石榴云/新疆日报

(责编：贾文婷、崔译戈)

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