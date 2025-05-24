石榴云/新疆日报记者 李杨

媒体是合作互信的桥梁、民心相通的纽带。

在5月23日下午举行的2025上合组织国家媒体对话会上，来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国的媒体代表、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等齐聚一堂，共话发展、共谋合作，为上合组织高质量发展献计出力。

媒体合作 同筑命运共同体

交流、合作、共享、连接……在此次媒体对话会上，这些词汇成为与会嘉宾口中的高频词。

“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，此时此刻变得生动而具象。

正如媒体对话会的议题之一：媒体合作，同筑命运共同体。当今世界变乱交织，经济全球化遭遇波折，地缘政治持续紧张，气候变化等非传统安全问题日益凸显。在这样的背景下，媒体更应充分发挥作用，凝聚发展共识，以团结之力、合作之力，在促进区域合作、维护地区安全、推动共同发展方面作出努力。

在讨论中，中外嘉宾各抒己见，一同探讨上合组织国家媒体间如何深化合作，共同应对全球信息传播挑战，构建更加公正合理的国际传播秩序和更加健康的国际舆论生态，为建设上海合作组织命运共同体贡献媒体力量。

乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫说，2019年，《人民言论报》与中方媒体签订了合作备忘录，不仅进行资料共享，还共同培养年轻记者。在共建“一带一路”倡议框架下，有许多平台成为该报内容推广的渠道。“我们共同致力于抵制虚假新闻，提升信息安全水平。”他说。

哈萨克斯坦文化和信息部信息委员会电视和广播频道信息工作部首席专家迪纳拉·阿卜杜拉赫马诺娃说，今年4月，他们举办了媒体论坛，来自卡塔尔、阿塞拜疆以及中国的媒体同仁参加了论坛，并建立了伙伴关系，“我们正在建设中亚电视台，希望与中亚国家媒体共同制作内容，并推广到国际受众中去。”

媒体在促进上合组织国家区域经济一体化中有什么作用？

斯里兰卡《每日金融时报》副主编查鲁米妮·德·席尔瓦提出见解：“我们可以报道一些来自学界或者政策制定者的声音，让大家知道在上合组织国家之间到底在发生什么。”

鲁斯兰·肯扎耶夫还对应对虚假信息提出自己的思考。“一些西方媒体的报道具有泛政治化倾向，比如关于中吉乌铁路的一些报道是不实的，这些都需要被驳回。”他认为，媒体不光是反映经济社会发展的一面镜子，更应该成为推动经济繁荣的催化剂。

创新发展 共创融合新未来

新技术将如何赋能新闻传播新业态？如何推进媒体融合发展？如何打造具有国际影响力的上合组织国家媒体品牌？中外嘉宾聆听彼此、凝聚共识。

埃及希克迈特文化产业集团塔赫里尔研究中心中国研究部主任雅拉·伊布拉欣认为，AIGC、VR等技术能以交互的形式丰富报道内容。她建议，上合组织国家媒体应制定AIGC培训专项计划和人才交流计划，还可以利用5G技术来完成一些跨境报道。

北京快手科技有限公司副总编辑夏江介绍了该公司的可灵大模型自2024年6月发布以来，如何凭借卓越的技术性能和用户体验，迅速在市场中崭露头角。他认为，人工智能在很大程度上重塑了媒体的生产流程，并直接导致提效和降本。他举例说，去年，快手科技打造了国内首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》，一共6集，每集8分钟左右，如果按照传统的生产模式，需要6个月时间，但引入AIGC后只用了2个月左右，成本也下降60%。

阿联酋迪拜电视台主持人苏丹·阿尔巴卢什认为，上合组织国家媒体应该利用多语种传播，如西班牙语、法语以及其他语言。不同媒体应该形成合力，共同发出上合组织的声音。

追求真相 夯实民心基础

真实是新闻的生命。在本次媒体对话会上，嘉宾表达了共同的观点：媒体应弘扬真理、发现真相、传播真情，以此为各国间的务实合作夯实民心基础。

新疆大学新闻与传播学院副教授吐尔孙·艾拜说，近年来，新疆社会大局稳定、经济发展迅速，很多经济指标增速位居全国前列，但是一些西方媒体的涉疆报道数量不降反增。而且一些人并没有来过新疆，只是基于一些组织和人员提供的虚假信息，在编辑部里撰写报道，误导受众。

新疆日报社（集团）党委副书记、总编辑（总经理）石锋说：“不管时代如何变化、技术如何更迭，也不管身处哪个国家、身处世界哪个角落，新闻工作者必须守好两个底线：一是追求真相，绝不能胡编乱造。二是传播美好，绝不能张扬丑陋。”他说，新疆日报社（集团）打造的《In Xinjiang》视频栏目，在过去一年里，采访了40多个国家的100多位外籍人士，如美国加利福尼亚州巴斯托市市长保罗·考特尼、约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼、土耳其《光明报》记者依布拉黑姆等，用事实回应了一些西方媒体的不实报道。新疆日报社（集团）已建设了集报、刊、网、端、微于一体的多语种全媒体传播矩阵，覆盖用户达6000万，为讲好中国新疆故事作出贡献。

新疆广播电视台党委书记、台长石磊说，新疆的多元文化犹如一部打开的史诗，但是近年来，在国际舆论场上，一些人却将它异化为对抗和压迫的标签，“我们希望与各国媒体共同联手，加强远程合作，通过先进的适用技术，完成选题策划、素材共享、剪辑生成，实现报道素材全流程可溯，以公开透明对抗真实性的争议。”

来源：石榴云/新疆日报

(责编：贾文婷、崔译戈)