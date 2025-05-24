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江小言丨这场对话的分量在于“真”和“实”

张蓓
2025年05月24日12:51 |
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在2025上合组织国家媒体对话会上，与会各国媒体代表畅所欲言，在深度探讨中饱含媒体作为社会瞭望者的担当。其实不止对话会，纵观整个媒体合作论坛，都是一场真诚、平等、友好、务实的对话。当我们从媒体的社会责任这一角度来衡量，这场对话的分量就在于“真”和“实”。

真实是新闻的生命，恪守真实、力求客观是全世界新闻工作者最基本的职业操守，更是媒体人在当下国际舆论场中应有的担当与道义。但一段时间以来，部分西方媒体混淆视听、颠倒黑白，用不实报道往中国新疆的身上泼污水，即使事实一再证明这些报道的荒谬，一些扭曲灰暗的“滤镜”还是固定在了某些媒体的镜头上。

此次所有与会媒体所见所闻、所感所想的“真”，恰是打破这些“滤镜”的利器。各国媒体用不同语言讲述中国新疆故事，不是在为新疆证明些什么，而是以媒体担当直面扭曲与偏见，还世界一个客观真实的视界。

各国主流媒体齐聚新疆，不只是就媒体谈发展，更重要的是推动经贸、文化等领域合作、搭建民心相通的桥梁。从论坛的活动行程内容来看，各国媒体将赴全区多地参访，既报道科技领域创新、对外贸易发展、文旅融合方面的经验，也将体验式报道新疆各族群众的幸福生活。

通过实地参访得出的“实”，不仅在于内容的真实，还在于各国人民在为更幸福美好的生活而努力的同时，这些脚踏实地的交流带来的是实实在在的合作共赢发展机遇。在互联网技术迅速迭代、媒体融合蓬勃发展的时代浪潮下，媒体应当以“真”和“实”为要，致力于“信息茧房”的打破、致力于促进对话交流，为同筑命运共同体作出更多贡献。

来源：石榴云/新疆日报

(责编：贾文婷、崔译戈)

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