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新疆加快建设对外开放大通道（奋勇争先，决战决胜“十四五”）

本报记者 杨明方  李亚楠
2025年05月24日12:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　中达世佳（新疆）跨境电商贸易集团有限公司直播间里，20多名主播正使用哈萨克语、俄语、英语等多种语言向海外网友介绍厨具、家电、美妆等商品。

　　开业一年多，中达世佳旗下海内外主播已有100多名，并在哈萨克斯坦多地建立了直播间和展厅，24小时不间断销售，日跨境电商销售额稳定在50万至60万元。

　　2022年7月，习近平总书记在新疆考察时强调：“要推进丝绸之路经济带核心区建设，把新疆的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，创新开放型经济体制，加快建设对外开放大通道，更好利用国际国内两个市场、两种资源，积极服务和融入新发展格局。”

　　新疆维吾尔自治区深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，发挥“五口通八国，一路连欧亚”的独特区位优势，加快建设对外开放大通道，从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿，在新时代新征程上奋力谱写高水平对外开放新篇章。

　　加强基础设施建设，夯实合作通道。

　　阿拉山口口岸，4组智能化换装线24小时运转，单日换装能力突破2000标准箱；阿拉山口铁路综合查验场，封闭式廊桥自动对接车厢进行货物核验，中欧班列最快15分钟可完成通关……“口岸通关效率高、发运稳定，节约了时间和仓储成本。”阿拉山口吉顺通国际货运代理有限公司业务员张平平说。

　　从“通道经济”向“枢纽经济”转型，阿拉山口综合保税区依托班列优势构建产业生态圈，注册企业数量从最初的12家增长至现在的280余家，今年一季度货物吞吐量50.93万吨，进出口贸易值达93.4亿元。

　　随着兰新铁路改扩建、中欧班列集结中心建设以及口岸基础设施的改造提升，经新疆进出境的中欧班列已占全国一半以上。新疆已开通双边国际道路运输线路119条，开通多边国际道路货运线路10条，与216个国家和地区有贸易往来。

　　加大制度创新力度，激发外贸活力。

　　中哈霍尔果斯国际边境合作中心义乌国际商贸城，一名哈萨克斯坦车主正将一辆中国生产的轿车送检，“在这里维修，价格能低近40%。”

　　“保税维修+通关便利”的创新模式，持续吸引中亚五国客群，合作中心逐步成为国产汽车海外维保的首选站点，带动周边汽配产业集聚发展。

　　“公路口岸+属地直通”模式改革、“外籍车辆多口岸互通互认”、“大型设备跨境联动通关”……多项制度创新成果，带动外贸产业活力迸发。

　　新疆自贸试验区乌鲁木齐片区依托综合保税区优势，大力发展跨境电商等新业态；喀什片区因地制宜发展农副产品精深加工、纺织服装产业；霍尔果斯片区做大做强特色医药、电子信息、新材料等产业……据乌鲁木齐海关统计，2024年，新疆外贸进出口总值达4351.1亿元，同比增长21.8%。今年前4月，新疆外贸进出口总值同比增长20.2%。

　　加快人员交流交往，搭建开放平台。

　　今年3月，一名哈萨克斯坦患者因左腿骨折，到新疆医科大学第六附属医院就医，“中国医生技术精湛，手术后恢复得很快。”

　　“我们正在大力推进新疆国际医疗中心（新疆国际医院）建设，届时将为中亚各国患者来新疆就医提供更好的服务。”新疆医科大学党委常委、副校长杨新玲说。

　　与新疆中医医院合作，乌兹别克斯坦国家创伤矫形与骨科医学科学中心设立中医门诊，受到患者欢迎。

　　新疆与共建“一带一路”国家的交流合作不断走向深入：随着落地免签等政策实施，新疆迎来跨境旅游热潮，2024年新疆接待中亚国家入境游客159.39万人次；预计今年6月底举办的2025（中国）亚欧商品贸易博览会，将搭建经贸合作平台，持续开拓中亚、非洲等市场……

　　“新疆将持续加快建设对外开放大通道，做强重点对外开放平台，深化与周边国家经贸投资合作，为推动共建‘一带一路’高质量发展作出新的更大贡献。”新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 01 版）

(责编：贾文婷、刘慧)

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