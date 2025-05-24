新华社洛杉矶5月23日电（记者黄恒）美国财政部当地时间23日宣布，已与美国务院共同行动，暂时停止此前对叙利亚实施的部分金融制裁措施，称这是“落实特朗普总统13日宣布终止对叙制裁的重要第一步”。

美国财政部发布的一份新闻稿说，将给予叙利亚为期180天的制裁豁免，以放松针对该国的金融活动限制，从而让叙临时当局有机会重建国家。根据豁免授权，原本在美对叙经济制裁下被禁止的商业行为，包括对叙新投资、向叙提供金融和其他服务、以及与叙原产石油或石油产品相关交易等活动，已暂获许可。美金融机构也获准为叙利亚商业银行开设代理账户。

美财政部称，延长制裁豁免的条件是叙临时当局不得为恐怖组织提供庇护，并确保该国少数民族和各宗教派别安全。

1979年，美国政府将叙利亚列为“支持恐怖主义的国家”，对其实施武器禁运、经济制裁等措施。2011年叙利亚危机发生后，美国政府不断加码对叙制裁。2019年，特朗普在其首个任期内签署所谓《凯撒叙利亚平民保护法案》，对叙政府官员以及向叙政府提供资金的个人和企业等施加金融等领域制裁。特朗普今年5月13日在沙特首都利雅得表示，他将下令解除美国对叙利亚的制裁。

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