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韩国总统选举临近 李在明领先优势大幅减少

2025年05月24日11:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月24日电 韩国一项最新民意调查结果显示，随着总统选举临近，最大在野党共同民主党候选人李在明相较于主要对手、执政党国民力量党候选人金文洙的领先优势由22个百分点骤减至9个百分点，选情日趋激烈。

　　韩国第21届总统选举投票定于6月3日举行。民调机构“盖洛普韩国”本月20日至22日就选举相关话题对1002名成年人展开民意调查，23日发布的调查结果显示，李在明支持率为45%，保持领跑地位，但较一周前的调查减少6个百分点；金文洙以36%的支持率排名第二，较上次调查增加7个百分点。

　　这项民调同时显示，改革新党候选人李俊锡支持率为10%，较上次调查增加2个百分点，排名第三。此前，李俊锡在该机构民调中支持率均为个位数。

　　根据“盖洛普韩国”的说法，与共同民主党相比，国民力量党确定总统候选人较晚，并且一度出现“换人”风波，导致金文洙在先前民调中支持率低迷。近日，前总统尹锡悦宣布退出该党，总统候选人举行首场电视辩论或成为“关键节点”，金文洙与李在明的支持率差距开始不断缩小。

　　从各政党支持率来看，共同民主党以42%的支持率排名第一，国民力量党以36%的支持率排名第二，改革新党支持率为6%。与上次调查相比，共同民主党支持率降低6个百分点，国民力量党则上升6个百分点。

　　近期，国民力量党内要求金文洙与李俊锡联手推出“单一候选人”的呼声渐高，但李俊锡表示将以改革新党候选人的身份“战斗到底”。按韩国媒体说法，如果两人决定联手，选举将增加变数。（张旌）

(责编：崔译戈、贾文婷)

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