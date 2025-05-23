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“2025贵州高等教育展暨留学贵州教育展交流活动”在马来西亚举办

2025年05月23日09:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡5月22日电 （记者刘慧） 5月22日，由中国贵州省教育厅主办、贵州省教育国际交流协会、中文联盟、五洲汉风网络科技（北京）有限公司与马来西亚汉文化中心联合承办的“贵州高等院校教育展（马来西亚站）暨2025年留学贵州教育展交流活动”在吉隆坡举行。贵州省代表团、马来西亚政府部门官员、高校代表以及中学生等近千人齐聚现场，共探教育合作新机遇。

贵州近年来不断推动教育国际化，尤其在职业教育领域具备鲜明特色。本次活动有贵州民族大学、贵州中医药大学、遵义医科大学、贵州工程应用技术学院等13所来自贵州的本科与职业类高等院校赴马参展。马来西亚思特雅大学也参与设展。这些高校的招生代表现场详细解读最新的录取政策与奖学金申请流程。现场还设有一站式升学与奖学金咨询服务台，提供个别化辅导与实用建议，协助学生明确未来学业发展方向。展会亦安排互动问答及个别咨询环节，方便学生与高校代表深入交流，全面掌握升学信息。整场活动在提升学生对中国贵州高等教育体系认知的同时，也有效促进了中马教育交流的深度与广度。

据悉，贵州省已与全球20余个国家和地区建立教育合作网络，依托贵州专业特色打造了独特的出海教育品牌，通过设立奖学金、举办中国—东盟教育交流周学术研讨会、开展各种类型的文化体验营项目，构建起“引进来”与“走出去”并重的教育交流格局。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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