人民网曼谷5月22日电 （记者白元琪）柬埔寨西哈努克港经济特区（以下简称“西港特区”）22日隆重举行超200家企业入园庆典，柬埔寨首相洪玛奈亲临现场致贺，江苏省省长许昆林、中国驻柬埔寨大使汪文斌以及江苏省、无锡市代表团共同出席活动，特区内三万多名员工参加庆典。

活动现场。主办方供图

洪玛奈在讲话中高度评价西港特区近年来取得的积极成果，指出该特区作为柬中两国政府签订协定的经济特区和共建“一带一路”项目，在带动地方经济、创造就业方面发挥了不可替代的作用。西港特区的发展成就生动诠释了柬中“钻石六边”合作与新时代全天候柬中命运共同体建设成果，为人民生活和经济发展贡献了不可或缺的力量。期待未来有更多企业入驻，提供更多就业岗位。

活动现场。主办方供图

柬埔寨劳工与职业培训部部长兴索在致辞中表示，西港特区有力推动经济社会进步，为三万多名工人提供了稳定就业岗位，给当地民众带来了实实在在的利益。柬埔寨王国政府将继续保护和平，维护政治稳定，继续扩大对外开放。

汪文斌指出，西港特区作为中柬共建“一带一路”的重要成果，是柬埔寨“工业发展走廊”上的一颗璀璨明珠。特区长期以来坚持绿色发展、注重履行社会责任，积极促进江苏与西哈努克省、西哈努克市在医疗、教育、文化等领域深入交流，为推动中柬民心相通发挥了桥梁纽带作用。

许昆林表示，西港特区是中柬互利共赢、深度融合的标志性工程，也是江苏与柬埔寨地方合作的典范。江苏将持续深化与西港特区的产能协作，推动更多企业赴柬投资发展，同时强化数字经济、“丝路电商”等新兴领域合作，助力特区向高端化、绿色化、国际化迈进。

活动当天，洪玛奈参观了西港特区发展成果展，听取了西港特区公司董事长陈坚刚关于特区十七年来发展历程的讲解。据介绍，西港特区自2008年奠基建设以来，已从一片荒地成长为拥有200多家企业、涵盖纺织、五金、电子等多元产业的现代化工业园区。未来，特区将从2.0版向3.0版全面升级，着力打造产业高地、经济引擎、城市中心，为柬埔寨“工业发展走廊”建设发挥更大示范作用。

(责编：苏缨翔、杨牧)