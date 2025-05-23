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“中国蓝染技艺暨茶和天下”中国非遗文化体验活动在科威特启动

2025年05月23日08:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月22日电 （记者张志文）科威特城消息：5月21日，“中国蓝染技艺暨茶和天下”中国非遗文化体验活动启动仪式在哈瓦利省科威特中国文化中心举行，吸引了百余名中科各界人士前来参加。

中科嘉宾参观中国传统印染展示。阿萨德摄

中科嘉宾参观中国传统印染展示。阿萨德摄

本次活动由科威特中国文化中心和中外文化交流中心主办，包括代表中国传统印染“四缬”技艺的六项非物质文化遗产项目和茶文化展览，以及茶韵东方、扎染秘境、蓝印匠心、蜡染密码和香道雅集五大沉浸式体验工坊。

来宾们在沉浸式工坊中体验了云南“安宁扎染”非遗传承人现场教学和中国古代宫廷制香术的魅力。

中科嘉宾在活动上观看中国古代宫廷制香术演示。阿萨德摄

中科嘉宾在活动上观看中国古代宫廷制香术演示。阿萨德摄

当日正值国际茶日，来宾们在现场还观看了传统茶艺表演，品尝了现代中国奶茶，欣赏制作精美的茶具。

据了解，本次活动的展览将持续至6月11日，沉浸式工作坊将持续至5月23日。

图为科威特阿努德公主体验中国茶文化。阿萨德摄

图为科威特阿努德公主体验中国茶文化。阿萨德摄

中国驻科威特大使张建卫当日在活动现场表示，中国文化与科威特文化有很多相通之处，两国人民都共同追求美好生活。中国蓝染技艺历史悠久，通过独特工艺，将自然色彩与文化内涵融入织物，每一块蓝染作品都蕴含中国人民对美好生活的憧憬。“茶和天下”体现的是以茶会友、和谐包容的理念，中国茶不仅是饮品，更是文化使者，传递和平、友谊与文明包容共存的美好愿景。

科威特中国文化中心主任刘锦宏在启动仪式上致辞时说，本次活动不仅是文化的交汇，也是我们保护环境、关爱自然和促进可持续生活的共同表达。

参加活动的科威特国家文化、艺术与文学委员会官员阿努德公主则表示，她将继续致力于建立科文化桥梁，并为两国在文化、媒体和教育领域的合作成果感到自豪。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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