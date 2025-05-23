人民网迪拜5月22日电 （记者张志文）5月20日，由安曼中国文化中心携手甘肃省文化和旅游厅共同举办的文艺演出与快闪活动在约旦佩特拉古城精彩上演，并在著名的卡兹尼神庙前举行隆重的签约仪式。活动中，甘肃省嘉峪关市文化和旅游局与佩特拉旅游管理局正式签署文旅友好合作协议，旨在未来推动双方在文化和旅游领域的深入交流与合作。

中国驻约旦大使陈传东，约旦佩特拉发展与旅游区管理局局长法雷兹·阿卜杜勒·阿尔布雷扎特，西班牙驻约旦大使米格尔·德·卢卡斯，甘肃省文化和旅游厅副厅长龚佳佳，嘉峪关市文化和旅游局局长赵淑敏，中国驻约旦大使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未共同出席签约仪式。

甘肃省嘉峪关市文化和旅游局与佩特拉旅游管理局正式签署文旅友好合作协议。安曼中国文化中心供图

法雷兹在致辞中热情欢迎来自中国的嘉宾。他表示，佩特拉已与全球多个城市建立了友好城市关系，此次与中国嘉峪关市缔结长期友好合作关系，意义重大。希望双方携手并进，共同推进世界文化遗产的保护与传承工作。

陈传东在致辞中指出，中国的万里长城与约旦的佩特拉古城同为“世界新七大奇迹”，两者有着诸多共同点。中约两国高度重视世界文化遗产的保护与利用，作为热爱和平的国家，双方应积极推动嘉峪关与佩特拉两座历史名城的深入交流，进一步深化中约两国人民之间的友谊与合作。

嘉峪关市文化和旅游局局长赵淑敏表示，尽管中约两国在历史、语言、文化上各具特色，但双方增进了解、促进发展的愿景是一致的。此次签约标志着嘉峪关与佩特拉在文旅领域合作迈出了坚实一步，开启了合作共赢的新篇章，也为中约文化交融注入了新的动力。

签约仪式现场，甘肃艺术家在神庙前呈现了一曲震撼的琵琶独奏《十面埋伏》，并以琵琶与二胡合奏演绎了约旦著名乐曲。佩特拉方面带来欢快的约旦传统舞蹈“达布克”，并邀请陈传东大使及甘肃代表团成员共同参与，现场气氛热烈，掌声不断。

据悉，此次签约是继2017年嘉峪关长城与佩特拉古城缔结姊妹世界文化遗产地后，双方进一步深化合作、推动文明互鉴的重要一步。

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