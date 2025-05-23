新华社开罗5月22日电（记者董修竹）埃及总统塞西和英国首相斯塔默22日就地区形势发展通电话，重点讨论加沙地带局势。

埃及总统府当天发表声明说，斯塔默听取了塞西对加沙地带局势的看法，以及埃及、卡塔尔和美国为达成停火和促进运送人道主义援助所作的协调努力。塞西对英方在巴勒斯坦问题和加沙地带局势发展上的积极立场表示赞赏。双方同意继续就国际和地区形势发展进行协调。

塞西强调，埃及坚决反对任何破坏巴勒斯坦事业或将巴勒斯坦人赶出其土地的企图。国际社会对获得阿拉伯和伊斯兰国家认可的加沙地带重建计划的支持，必须转变为停火达成后可实施的实际步骤。

英国、法国和加拿大19日发表联合声明，强烈反对以色列扩大在加沙地带的军事行动。三国表示，如果以色列不停止新一轮军事进攻并解除对人道主义援助的限制，三国将采取具体措施予以回应。20日，英国外交大臣拉米在议会下院发表讲话说，由于以色列封锁加沙地带，英国已暂停与以色列的自由贸易谈判。

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