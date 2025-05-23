新华社联合国5月22日电 中国常驻联合国副代表孙磊22日在安理会武装冲突中保护平民问题公开辩论会上发言，强调多措并举保护平民。

孙磊说，近年来，国际局势紧张升级，冲突动荡频频发生。国际社会必须加大紧迫感，为保护平民采取更有力行动。

孙磊强调，必须努力消除武装冲突。冲突各方应致力于通过对话协商化解争端。各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持安全不可分割原则，共同构建均衡、有效、可持续的安全架构。安理会对维护国际和平与安全负有首要责任，应当致力于推动平息冲突，让平民免受战火威胁。

孙磊表示，必须严格遵守国际人道法。遵守国际人道法是各方必须履行的义务，不是可有可无的选择。任何双重标准和选择性适用，都会侵蚀国际法治基础，鼓励更多违法行为。中国同巴西、法国、约旦、哈萨克斯坦、南非与红十字国际委员会一道，共同发起了国际人道法倡议。中方呼吁更多国家加入该倡议，共同促进国际人道法的遵守和实施。

孙磊指出，必须增强当事国治理能力。各国政府承担着保护平民的首要责任。国际社会应对冲突时，要有针对性地帮助当事国加强保护平民的能力。国际社会应加大对当事国的发展帮扶，支持其发展经济、促进就业、消除贫困、改善民生，特别是阻断贫困代际传播，逐步铲除冲突暴力的土壤。联合国维和行动要及早考虑将提升当事国能力纳入过渡战略，为维和行动逐步撤出创造条件。

孙磊说，必须加强国际人道援助。中方呼吁国际社会特别是传统援助方加大支持力度，保障联合国等人道机构获得充足资金开展援助。中方高度重视保护平民问题，一贯推动政治解决热点问题，积极参与联合国维和行动，并在南南合作框架下努力帮助有关发展中国家提高国家治理能力。中方愿继续同国际社会共同努力，早日消弭冲突，共享和平安宁。

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