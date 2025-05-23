打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方强调多措并举保护武装冲突中平民

2025年05月23日08:44 | 来源：新华社
小字号

新华社联合国5月22日电 中国常驻联合国副代表孙磊22日在安理会武装冲突中保护平民问题公开辩论会上发言，强调多措并举保护平民。

孙磊说，近年来，国际局势紧张升级，冲突动荡频频发生。国际社会必须加大紧迫感，为保护平民采取更有力行动。

孙磊强调，必须努力消除武装冲突。冲突各方应致力于通过对话协商化解争端。各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持安全不可分割原则，共同构建均衡、有效、可持续的安全架构。安理会对维护国际和平与安全负有首要责任，应当致力于推动平息冲突，让平民免受战火威胁。

孙磊表示，必须严格遵守国际人道法。遵守国际人道法是各方必须履行的义务，不是可有可无的选择。任何双重标准和选择性适用，都会侵蚀国际法治基础，鼓励更多违法行为。中国同巴西、法国、约旦、哈萨克斯坦、南非与红十字国际委员会一道，共同发起了国际人道法倡议。中方呼吁更多国家加入该倡议，共同促进国际人道法的遵守和实施。

孙磊指出，必须增强当事国治理能力。各国政府承担着保护平民的首要责任。国际社会应对冲突时，要有针对性地帮助当事国加强保护平民的能力。国际社会应加大对当事国的发展帮扶，支持其发展经济、促进就业、消除贫困、改善民生，特别是阻断贫困代际传播，逐步铲除冲突暴力的土壤。联合国维和行动要及早考虑将提升当事国能力纳入过渡战略，为维和行动逐步撤出创造条件。

孙磊说，必须加强国际人道援助。中方呼吁国际社会特别是传统援助方加大支持力度，保障联合国等人道机构获得充足资金开展援助。中方高度重视保护平民问题，一贯推动政治解决热点问题，积极参与联合国维和行动，并在南南合作框架下努力帮助有关发展中国家提高国家治理能力。中方愿继续同国际社会共同努力，早日消弭冲突，共享和平安宁。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部