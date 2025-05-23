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美国政府取消哈佛大学招收国际学生资质

2025年05月23日08:43 | 来源：新华社
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新华社旧金山5月22日电（记者吴晓凌）美国政府22日宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。

根据美国国土安全部当天发表的声明，国土安全部长诺姆宣布了这一决定，称此举是对全国所有大学和学术机构的警告。诺姆说，“招收国际学生是一项特权，而非权利”，由于哈佛大学屡次违反联邦法律，这项特权已被撤销。

声明说，根据这一决定，哈佛大学除了不能再招收国际学生入学外，现有的外国学生必须转学，否则将失去合法身份。

学生和交流学者项目由国土安全部下属机构管理，招收外国留学生和交流学者的美国学校均需获得相关资质。

哈佛大学随后发表声明指出，特朗普政府的行为非法且有害，学校正在迅速行动，为社区成员提供指导和支持。哈佛大学国际学生和学者来自140多个国家，为哈佛大学乃至整个国家带来了巨大的财富。“这一报复性行动可能对哈佛社区和我们的国家造成严重损害，并损害哈佛的学术和研究使命。”

根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占哈佛学生总数的27%以上。

今年4月，在哈佛大学拒绝特朗普政府提出的改革其管理结构、招聘及招生政策的要求后，特朗普政府冻结了对该校总额为22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。此外，特朗普政府还威胁取消哈佛大学招收国际学生的资质、宣布考虑剥夺哈佛大学的免税地位。哈佛大学4月21日对特朗普政府提起诉讼，指控政府试图以冻结联邦资金为手段操纵哈佛大学的学术决策。

(责编：贾文婷、张悦)

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