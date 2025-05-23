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也门胡塞武装称两次袭击以色列本-古里安机场

2025年05月23日08:41 | 来源：新华社
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新华社科威特城5月22日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装22日说，该组织当天凌晨和中午两次对以色列本-古里安机场发动导弹袭击。以方表示，两次袭击均被拦截。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，该组织使用导弹对本-古里安机场进行两次军事打击，“行动成功达成了目标”。

萨雷亚在声明中说，胡塞武装还使用无人机袭击了以色列特拉维夫市和海法港的“重要目标”。

以色列方面说，胡塞武装凌晨的导弹袭击触发了以中部多个地区的警报，随后被以军拦截。导弹袭击未直接造成人员伤亡，但一名男子在紧急避险过程中受伤。第二次导弹袭击同样被拦截，暂无人员伤亡或财产损失报告。

本轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装频繁使用导弹和无人机在红海等水域袭击“关联以色列”的船只，并不时对以色列陆上目标发动袭击，以施压以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。以色列则以空袭报复。胡塞武装本月19日警告，将对以色列北部海法港实施“海上封锁”，以回应以军在加沙地带持续扩大军事行动。

(责编：贾文婷、张悦)

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