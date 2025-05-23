本报电（记者赵珊）近日，由泰国清迈府政府、泰国国家体育局、泰国国家旅游局北京办事处等共同举办的“2025中泰运动跑步旅游系列交流活动暨签约仪式”在北京举办。活动以中泰建交50周年为契机，以体育赛事旅游交流为纽带，为中国跑者、游客带来更加丰富的赛事和旅游文化体验。

泰王国驻华大使馆公使衔参赞潘秋月表示，此次交流是加强两国人文交流共识的具体实践，双方将共同探索体育+旅游的创新模式。希望活动成为进一步促进两国人民体育、文化、经济与友谊交流的重要桥梁，推动双边关系迈向新高度。

泰国国家旅游局北京办事处处长宁煌介绍，泰国政府将2025年定为“神奇泰国盛大旅游和体育年”，重点打造马拉松、越野跑、铁人三项及自行车等大众赛事与泰国文化相结合的活动，国际选手可在参赛沿途探访寺庙、手工艺村落等文化地标，品尝地道美食。此外，泰国清迈by UTMB越野赛、清迈国际马拉松、清迈24小时挑战赛将针对中国参赛跑者提供一系列专享福利。

同期举办的运动跑步旅游论坛上，中泰体育和旅游业者围绕“体育旅游的全面整合发展及如何带动当地经济发展”主题进行探讨，目前马拉松和越野赛已成为中国“体育+”经济的代表，未来需通过差异化定位、科技赋能和跨界融合进一步释放潜力，并注重安全与可持续发展。

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