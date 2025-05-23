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“江西风景独好”推介走进摩洛哥

2025年05月23日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　摩洛哥观众在现场参观展览。
　　主办方供图

　　本报电（李芳瑜）近日，由江西省文化和旅游厅、拉巴特中国文化中心、中外文化交流中心共同主办的“茶和天下”·雅集暨“江西风景独好”摩洛哥“江西日”活动在摩洛哥拉巴特中国文化中心举办。

　　江西省人民政府省长叶建春在致辞中指出，江西的茶叶是自然的馈赠、陶瓷是中华的瑰宝、非遗是活态的历史，从中可以看到一个山清水秀、文化灿烂、充满活力的江西。希望双方加强文化和旅游领域的开放合作，欢迎广大摩洛哥朋友去江西旅游度假投资，亲身体验江西的好山好水好空气、感受江西的新风新貌新气象。

　　中国驻摩洛哥大使李昌林表示，当前中摩关系呈现积极发展势头，江西省在航空工业、电子信息、装备制造业、传统医药、新能源和新材料等领域具有优势，希望能与摩方拓展合作空间。

　　活动现场发布了“诗韵江西”“人文江西”等5条经典入境旅游线路，多项针对摩洛哥游客的优惠政策以及航空、酒店、旅行社等配套服务信息，受到与会旅游业界代表的关注。

　　产于江西的青花瓷作为东西文化交流的使者，成就了“西料东渐”与“东器西渐”的双向对话。推介活动上的“瓷上新韵”江西陶瓷文化展板块，精选江西昌南陶瓷的青花、玲珑、粉彩、色釉四大名瓷系列多套展品，以图文展板和影像方式追溯摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰的脚步，重温中国与摩洛哥的陶瓷文化交往历史，呈现江西陶瓷从传统烧造技艺到现代文创设计的传承脉络。

　　江西是中国茶文化的重要发祥地之一。在“青花兰韵·遇见江西”板块，中摩两国茶艺师同台展演，让观众在观看、品茗、互动中感受“一片东方树叶”在不同文明土壤中孕育出的文化异趣，是中摩文明交流互鉴的生动诠释。本次活动同时被纳入文化和旅游部重点品牌“茶和天下”·雅集全球联动活动。

(责编：贾文婷、张悦)

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