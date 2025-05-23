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中国智慧旅游新加坡特展举办

2025年05月23日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　观众在特展现场体验中国智慧旅游企业展示的“云渲染”技术。
　　新加坡中国文化中心供图

　　本报曼谷电（记者刘慧）近日，由新加坡中国文化中心、中国驻新加坡旅游办事处、中国文化娱乐行业协会共同主办的“创享未来——中国智慧旅游新加坡特展开幕式暨智慧旅游产业沙龙”在新加坡中国文化中心举行。

　　中国驻新加坡大使馆参赞于海英在致辞中表示，智慧旅游不仅让人们尽情享受“足不出户观天下”“一‘页’看尽长安花”的乐趣，更催生了人们更丰富的想象力和向往空间，现代科技使旅游如虎添翼。新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任孔媛介绍，本次活动是第15个“中国旅游日”系列活动的重要组成部分，为中新两国文化交流和旅游合作增添了新的机遇和内涵。中新两国在资源禀赋与技术优势上形成天然互补，具有巨大的合作潜力，希望本次特展能够促进中新企业对接，推动技术、产品和服务的跨境合作，探索VR、AI、大数据等技术在旅游场景中的创新应用，向新加坡乃至全球全方位展现中国智慧旅游的新发展。

　　中国文化娱乐行业协会秘书长孔明表示，近年来，中国智慧旅游发展取得了令人瞩目的成就。从虚拟现实沉浸式体验到人工智能多语种导览，从数字化景区管理到文旅IP的创意开发，科技与文化的深度融合，为游客带来更加便捷、丰富和个性化的旅行体验。新加坡全国旅行社协会会长吕汶骏说，新加坡致力于拥抱智慧旅游与数字化转型，通过技术手段提升游客体验，提供无缝衔接、个性化且便捷的旅行服务。中新两国在智慧旅游领域的合作潜力巨大，双方行业正积极交流理念、分享经验，共同提升旅游服务水平，通过优势互补与经验互鉴，促进两国智慧旅游发展。

(责编：贾文婷、张悦)

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