郝 举

当地时间5月13日，第78届法国戛纳国际电影节迎来一位“特殊嘉宾”——中国首部虚拟现实电影《唐宫夜宴》。这部融合科技与文化、交互与叙事的创新之作，在戛纳进行了海外首映。

这部作品运用虚拟现实与实时定位技术，将平面影像拓展为可穿行的文化空间。“这是一次大胆的探索，也是一场对未来电影形态的预演。”该片制片人王男说，“观众不再只是坐在黑暗中仰望银幕，而是穿越千年，走进唐朝，在沉浸式场景中与角色互动，与历史对话。”

影片引发国际电影人的广泛关注与热议。瑞士世界XR论坛主席萨拉尔·沙赫纳说：“《唐宫夜宴》是来自东方的未来之作。它不仅运用前沿的虚拟现实技术，更展示出中国文化的独特魅力。这是一种新的电影形态，也是一种文明与文明的深度对话。”

作为戛纳电影节首次正式展映的中国虚拟现实影片，《唐宫夜宴》在电影市场吸引了来自法国、德国、意大利、瑞士等多国电影人、发行商和评论人的体验预约。其高度沉浸式的体验方式和富有诗意的东方美学，给许多人留下深刻印象。

“我仿佛从一部电影中醒来，却仍留在那个唐朝的梦里。”一位德国观众的感叹，道出这场体验的独特魅力。一位法国知名影评人说：“《唐宫夜宴》让我们明白，未来的电影不一定要坐着看，更不必被银幕所限。它提出了一个重要问题：电影是否可以变成一种空间化的艺术？中国给出了自己的答案。”

当地时间5月15日晚，戛纳电影市场与中国电影制片人协会联合主办“中国之夜”，旨在推动中国电影产业链与国际市场深度对接。其间，《唐宫夜宴》成为最受关注的中国作品之一。嘉宾们认为，从默片到有声，从黑白到彩色，从二维到三维，从平面到空间，《唐宫夜宴》不仅展现了中国电影的技术实力，更激发海外观众对中国文化的关注与了解，体现了中国电影人的艺术自觉与文化担当。

(责编：贾文婷、张悦)