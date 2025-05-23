打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

虚拟现实电影《唐宫夜宴》戛纳引关注

郝 举
2025年05月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　当地时间5月13日，第78届法国戛纳国际电影节迎来一位“特殊嘉宾”——中国首部虚拟现实电影《唐宫夜宴》。这部融合科技与文化、交互与叙事的创新之作，在戛纳进行了海外首映。

　　这部作品运用虚拟现实与实时定位技术，将平面影像拓展为可穿行的文化空间。“这是一次大胆的探索，也是一场对未来电影形态的预演。”该片制片人王男说，“观众不再只是坐在黑暗中仰望银幕，而是穿越千年，走进唐朝，在沉浸式场景中与角色互动，与历史对话。”

　　影片引发国际电影人的广泛关注与热议。瑞士世界XR论坛主席萨拉尔·沙赫纳说：“《唐宫夜宴》是来自东方的未来之作。它不仅运用前沿的虚拟现实技术，更展示出中国文化的独特魅力。这是一种新的电影形态，也是一种文明与文明的深度对话。”

　　作为戛纳电影节首次正式展映的中国虚拟现实影片，《唐宫夜宴》在电影市场吸引了来自法国、德国、意大利、瑞士等多国电影人、发行商和评论人的体验预约。其高度沉浸式的体验方式和富有诗意的东方美学，给许多人留下深刻印象。

　　“我仿佛从一部电影中醒来，却仍留在那个唐朝的梦里。”一位德国观众的感叹，道出这场体验的独特魅力。一位法国知名影评人说：“《唐宫夜宴》让我们明白，未来的电影不一定要坐着看，更不必被银幕所限。它提出了一个重要问题：电影是否可以变成一种空间化的艺术？中国给出了自己的答案。”

　　当地时间5月15日晚，戛纳电影市场与中国电影制片人协会联合主办“中国之夜”，旨在推动中国电影产业链与国际市场深度对接。其间，《唐宫夜宴》成为最受关注的中国作品之一。嘉宾们认为，从默片到有声，从黑白到彩色，从二维到三维，从平面到空间，《唐宫夜宴》不仅展现了中国电影的技术实力，更激发海外观众对中国文化的关注与了解，体现了中国电影人的艺术自觉与文化担当。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部