从“爆款出圈”到“集体发力”

徐昳清

图①：《哪吒之魔童闹海》俄罗斯海报。

图②：《凸变英雄X》中国大陆海报。

图③：《罗小黑战记》格鲁吉亚海报。

图④：《白蛇·缘起》美国海报。

图⑤：《时光代理人》日本海报。

本文配图均为网络图片

5月7日，中国驻日本大使吴江浩在海外社交平台推荐国创动画《凸变英雄X》。这部作品由国内视频平台哔哩哔哩（以下简称B站）与日本Aniplex公司联合出品，目前已在B站、美国流媒体平台Crunchyroll、日本富士电视台等同步上线。该剧目前已更新7集，B站播放量近9000万，在欧美最大的动画评分网站MyAnimeList上获得8.56的高分。

《凸变英雄X》讲述的故事发生在一个由“信赖值”决定英雄排名的世界中，普通人可以通过积累他人的信任获得超能力并成为英雄。该剧通过轻松幽默的方式，探讨了信任、责任等社会议题。

近年来，国产动画不断迈向国际舞台，自2015年《西游记之大圣归来》在三维建模技术方面实现突破后，《大鱼海棠》《白蛇：缘起》《哪吒之魔童闹海》等动画电影相继走向海外，票房与口碑均表现亮眼。与此同时，《伍六七》《雾山五行》等网络动画，通过流媒体平台进入国际视野。中国动画“出海”的路径，正日益丰富、立体，不断延展。

平台为翼 多维出海

2015年，国产动画电影《西游记之大圣归来》在俄罗斯、美国、阿联酋等多个国家上映，并取得中国动画海外销售的较好成绩。许多海内外媒体认为，这部影片不仅在技术上标志着国产三维动画的崛起，更以精良品质打破此前海外对中国动画的刻板印象。

2018年，爱奇艺出品的电视动画《无敌鹿战队》被美国尼克儿童频道全球预购，成为首部被国际知名电视媒体预购并全球大范围播放的国产系列动画。

2020年，主题为爱和包容能化解一切仇恨与偏见的《伍六七》，成为首部上线美国流媒体平台奈飞的中国原创动画，以中、英、日、法、西5种语言配音和29种语言字幕版本在全球190多个国家和地区播出。截至目前，该系列作品已在奈飞上线4季，成为国产网络动画“出海”的代表作。有国外网友评价其“手绘风格令人叹为观止，故事情节妙趣横生”。出品人邹沙沙表示：“我们要把《伍六七》打造成一个全球IP。”

从电影动画、电视动画到网络动画，国产动画的“出海”路径正在从依赖作品单点输出，逐渐转向以平台为依托、借助全球内容分发系统的协同式出海。相较于院线和电视放映面临的成本高、周期长与受众群体有限等问题，流媒体平台具有覆盖广、反馈快、适配灵活等优势，为国产动画提供了更具活力的国际传播通道。

中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授张启忠认为，网络动画类型丰富、更新迅速、叙事自由，创作逻辑也与动画电影不同。他将院线动画比作“正餐”，观众先有预期才会走进影院，而网络动画则是“自助餐”，观众可按兴趣自主选择，极大提升内容适配度，也为国产动画进入陌生文化语境提供了灵活的传播机制。

与此同时，全球性社交媒体平台正成为国产动画出海的“加速器”。TikTok、YouTube、X等全球化社交平台，以低门槛、高互动的传播机制，为国产动画拓展了二次传播空间。在这些平台上，海外观众通过剪辑片段、角色分析等形式参与内容再创作，有效延长了作品的生命力。

“我看过的这部动漫的剪辑，加起来的时长比正片更长。”在一条播放量高达400万的YouTube视频下，有海外网友这样留言。这些视频片段正是来自《伍六七》。该作品登陆奈飞后，YouTube平台上涌现出大量片段截取、台词解读等衍生视频，不仅激发了全球观众对角色文化背景的兴趣，也带动插画、Cosplay等二次创作在Reddit、Instagram等社交平台广泛传播。

叙事为核 全球共鸣

如果说海外平台为国产动画“出海”提供了翅膀，那么精彩内容就是保证其飞得更远的内在动因。近年来，中国动画一方面依托传统题材，探寻对传统文化的崭新表达方式；另一方面则聚焦全球共通主题，注入中国表达和叙事，努力实现从“输出”到“共鸣”的转化。

中国动画深入发掘传统题材，不断探索中华优秀传统文化的转化和传播。2019年，讲述流浪猫罗小黑冒险寻找新家历程的《罗小黑战记》凭借“萌物+神话”组合，进入日本观众视野，在东京一家影院独家放映10天，以95%上座率刷新中国动漫海外上座率纪录；《白蛇：缘起》以中国民间神话《白蛇传》为基础，借爱情线进行人性探讨，2019年入围法国昂西动画节“动画长片”主竞赛单元，在北美、东南亚等地区取得较高票房；《长安三万里》将盛唐诗韵与历史叙事相结合，向海外观众展现了充满中国文化底蕴的史诗画卷。《哪吒之魔童闹海》则以中国经典神话为蓝本，通过鲜活的人物形象和幽默的故事情节，赢得全球观众的喜爱，迄今全球票房已突破158亿元，成为国产动画走向国际的标杆。

与此同时，越来越多国产动漫聚焦共通人性和现实议题，在这些作品中，中国元素不再只是某种符号，而是悄然融入角色命运和情感故事之中。B站原创作品《时光代理人》以主角回到过去，帮助人们弥补人生遗憾的故事，引发观众共鸣，在MyAnimeList上一度获得8.72的高分，跻身全球前列；《深海》讲述一位少女进入奇幻的海底世界，最终走出迷茫、实现内心成长的故事，在柏林国际电影节亮相并销往多个国家；《左手上篮》则将中国校园文化与篮球精神结合，展现青春、拼搏与文化自信。

张启忠指出，中国动画的“民族性”并不停留在形式化的文化符号上，而是越来越体现在作品所承载的精神理念中。《雾山五行》导演林魂也表达了相似观点。他认为，国漫不应被题材或画风所限制，要想让作品讲好故事，叙述角度以及给观众传达的思想和信息才是关键。

《凸变英雄X》的“出圈”，正是对“精神内核大于文化符号”这一理念的生动回应。它借用全球观众熟悉的“超级英雄”为外壳，但没有沿用传统的“拯救世界”主题，而是从“信任即超能力”的设定切入，讲述在数字时代，个体如何在复杂的人际关系与社会期待中寻找自我身份与存在价值，巧妙融入对现实问题的深刻洞察。正如一位海外观众在评论中所说：“我对‘超级英雄’题材已经感到疲劳，直到看见《凸变英雄X》，它让我重新燃起对这一题材的兴趣。”

产业为根 体系协同

平台是翅膀，内容是核心，而成熟的产业基础则是国产动画可持续发展的根本，关系到其能否在全球传播中真正扎根、生长。国产动画的“出海”实践，正从早期依赖个别爆款的“单点突破”，逐步转向多类型、多渠道并行的体系化发展。如今，B站、爱奇艺、优酷、腾讯视频等头部平台正通过协同制作、全球发行、生态扶持等方式，共同构建更具系统性与可持续性的“出海”格局。

B站副董事长兼COO李旎指出，国产动画正在海外建立起独立的文化认知与传播路径：“在海外社交媒体上，‘#DongHua’（源自中文‘动画’的拼音）的标签已经开始区别于‘#Anime’（日本番剧），成为全球观众关注与讨论的热门标签。”这一差别，不仅体现出海外观众对中国动画的辨识度提升，也标志着中国动画正在形成自己独立的风格体系与文化表达方式。

近年来，B站被视为国产动画“走出去”过程中具有代表性的推动者之一。截至2024年底，B站已有超过60个原创IP、近100部、约1500集国产动画作品发行至世界上许多国家和地区，逐步构建起具有全球影响力的国产动画传播网络。更重要的是，B站正在探索一条“国内主控创作+全球协同生产”的“出海”路径：由本土团队把控创意内核，在内容制作上与Aniplex、MAPPA、Production I.G等海外动画制作公司达成合作，提升与海外产能合作的能力。这标志着国产动画从内容输出迈向体系共建的新阶段，《凸变英雄X》正是这一模式落地的典型代表。

爱奇艺与优酷也在持续加码国创动画内容的布局。爱奇艺副总裁杨晓轩说：“目前爱奇艺动画热播榜单中，超过一半的作品为国产动画。”她指出，爱奇艺在放大动画产品“基本盘”的同时，更加关注具有独特性和稀缺性的精品项目。优酷动漫中心总经理孙旻则表示，平台正在以“新国风”为基础不断拓展创作维度，将中国传统文化与本土特色深度融入作品之中。

(责编：贾文婷、张悦)