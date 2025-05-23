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巴黎隐庐茶馆主理人杨颖——

以茶为媒传播中华文化

杨 宁 黄珍玲
2025年05月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　杨颖，巴黎隐庐茶馆的文化主理人。从四川成都到法国巴黎，杨颖带着对中华文化的热爱，在巴黎打造了一个茶香四溢的文化空间，展示中华传统文化。

　　初心萌动

　　杨颖祖籍四川成都，父亲是一名画家，在艺术氛围中成长，颇有艺术天赋，尤其擅长古琴。“我从初中开始学习古琴，到现在已经十几年了，古琴已经成为我生命中不可或缺的一部分。”她说道。在中华文化的浸润下，她也熟知古琴、太极功夫、中国茶等传统文化。

　　2019年，在法国大学毕业后，杨颖到巴黎工作，就职于一家金融机构。稳定的工作为她提供了物质保障，却难掩她对文化生活的炽热追求，闲暇时便投入其中。“成都人民喜欢喝茶，我也不例外。无论身处中国还是法国，茶一直是我亲密的伙伴。”她说。

　　一次偶然的机会，杨颖结识了一名法国的茶叶爱好者，“他告诉我，当地茶友经常前往世界各地参加茶叶博览会，他们对中国茶文化抱有浓厚兴趣，而且对中国茶叶在世界的重要地位十分了解。”杨颖回忆道。这次谈话让她萌生了在巴黎开一家中式茶馆的念头。

　　想法落地前，杨颖进行了细致的市场调研。“巴黎是一座汇聚世界多元文化的城市，具有极高的文化包容度。近年来，法国民众对中国文化的喜爱与日俱增。最重要的是，巴黎人对咖啡的热爱，正如成都人对茶的依赖，都是生活中不可缺少的一部分。”如此，杨颖认为，巴黎无疑是在欧洲传播茶文化的理想城市，在此地开办中式茶馆切实可行。

　　创业启程

　　2022年，杨颖与合伙人王莉决定在巴黎开一家具有宋式美学的茶馆。她们在茶馆设计上精心打磨，力求还原雅致的宋式风格。

　　“起初，我们从四川射洪定制了一套竹桌竹椅，运到巴黎时，因为关税、运输等费用，价格从1500元涨到1万多元。尽管成本翻几倍，但为了保持茶馆的中国风味，我们绝大部分物品都从国内定制。”杨颖介绍道。

　　同年11月，茶馆开始试营业，名为“隐庐茶馆”，首场大型活动便是作为法国博衍汉服协会香街游行的起点，并为其提供茶饮服务。“很多汉服爱好者来打卡，我们借此机会呈现了一场富有仪式感的茶文化体验。”杨颖回忆道。此后，她持续策划传统文化活动，使茶馆不仅成为品茗之所，更是一个文化体验空间。

　　“我们定期为法国青年华裔协会开设茶道与古琴体验课，帮助年轻人了解传统文化。”杨颖介绍道，“巴黎奥运会期间，我们邀请外国友人和中国留学生来店看比赛、品茶吃点心，还设计了投壶等传统游戏，让大家在轻松氛围中体验东方文化。”活动结束后，不少客人表示希望茶馆多举办此类有趣的活动，并积极参与。

　　开店两年多，茶馆吸引了很多外国客人。“他们认为，我们茶室不仅茶好，而且有氛围感，在巴黎难得一见，几乎每周都来小聚品茶。”杨颖说。

　　“围坐团栾且勿哗，饭余共举此瓯茶。”周年庆时，杨颖邀熟客品茶听琴，众人于琴声茶香中畅谈，氛围温馨如家。

　　茶通天下

　　除了经营茶馆，杨颖与合伙人以茶为媒，积极策划各类主题鲜明、内容丰富的活动。

　　2024年3月，隐庐茶馆受邀参加《欧洲时报》主办的“甲子情深—中法百姓故事展”开幕式，负责茶艺表演和文化宣讲。

　　大型活动让更多外国友人近距离感受中国茶艺之美。不少观看表演的外国观众对中国茶文化表现出浓厚兴趣，积极与杨颖交流，一些观众甚至希望亲自体验制茶过程。

　　除此之外，茶馆还承办了多场文化交流活动，如巴黎市政府主办的农历木龙年新年暨中法建交60周年庆祝酒会、法国欧坦与成都国际陆港彭州片区城市价值推介会。在著名艺术家果敢先生的龙年新春音乐会中，隐庐茶馆更是唯一指定接待商。“茶馆获得认可，坚定了我们传播茶文化的信心。”杨颖说。

　　“我们在一年内参与和举办了60多场活动，让2万余人近距离感受茶文化魅力，这样的成果也出乎意料。”杨颖表示，茶馆成员始终秉持非功利的初心，想到什么就付诸行动。这种顺其自然的态度，十分符合他们传播中华文化的本真初衷。

　　展望未来，杨颖希望在法国继续深耕茶文化，让更多人了解并喜爱中国茶。“我将专注打造‘隐庐’品牌，通过品牌传播让外国人感受中国文化的厚重与魅力。”她坚定地说。

(责编：贾文婷、张悦)

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