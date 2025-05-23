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90后华人甘露——

年轻中医师海外闯天下（侨界关注）

杨 宁 江 悦
2025年05月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　甘露在工作中。
　　受访者供图

　　在加拿大多伦多，90后华人中医甘露用十年光阴，从针灸学徒成长为执业医师，创办了中医馆“甘露健康中心”。凭借良好疗效，她在当地树立口碑，为中医在海外的传承与发展贡献力量。

　　

　　赓续医脉

　　甘露生于广西南宁，她的中医之路，始于家族传承。她的爷爷是当地颇有名望的中医，曾用银针与草药治愈众多患者。在耳濡目染下，传承中医的使命在她心中悄然生根。

　　为了能够进入大学学习中医专业知识，高中时，甘露弃文从理，常常废寝忘食地学习。功夫不负有心人，她以优异成绩考入天津中医药大学中西医结合临床医学专业。

　　初入大学时，面对浩如烟海的中医典籍和晦涩难懂的医学术语，甘露只是按部就班地学习，却未领悟医道真髓。随着在知识海洋中深耕细耘、在临床实习中不断磨砺，她对中医的理解才日渐深厚。

　　在实习期间，甘露师从天津名医王季良。“王老师医术精湛，每天都面临着超负荷的诊治压力。”甘露说。彼时，古稀之年的王季良虽已功成名就，却仍然保持着每晚研读医书的习惯，用行动诠释着“医者既要照亮患者，也需自燃不息”的道理。“从老师身上，我看到了一名医者的求知精神，为我树立了很好的榜样。”甘露说。

　　大医精诚。学无止境，潜心钻研，是成为一名优秀中医的必经之路。于是，抱着“学海无涯苦作舟”的信念，当同学们沉浸在轻松愉快的校园氛围时，甘露埋首于图书馆，研读《黄帝内经》等经典医书，不断夯实专业知识。

　　就这样，从本科到硕士，她历经八年寒窗，用汗水与坚持铸就了扎实的中医根基。

　　多年后，甘露带着对学问的不懈追求踏入加拿大多伦多中医界，却发现国内所学针灸技法“水土不服”——当地患者难以承受较重手法。一次讲座上，她结识了毕业于同一母校、经验丰富的知名中医教授刘伟。随后，甘露拜师刘伟，跟着老师到世界各地学习，在临床实践中拓宽视野。

　　如今，在多伦多中医界崭露头角的她，依旧保持着对知识的热忱，积极投身于各类学术讲座与交流活动，不断精进医术。

　　投身实践

　　2016年，研究生毕业后，甘露随男友移居加拿大多伦多，顺利考取了当地的针灸执照。彼时，中医在当地尚属新兴行业。作为行业新人，甘露还面临着双重困境：患者资源匮乏，加之年轻的面容难以赢得患者的信任。她回忆道：“同期国内的同学已在事业上初露锋芒，而我却深陷焦虑与迷茫之中。”

　　面对挑战，她并未退缩，而是从推拿工作入手，在老牌中医馆里积累经验。专职推拿能够获得可观的报酬，前辈们也纷纷建议她考取注册按摩师资质。然而，她心中有着更为长远的规划：若将精力过多投入于此，恐怕会影响对针灸技艺的深入钻研。因此，她毅然拒绝短期利益的诱惑，坚定地走在中医治疗师的道路上。

　　为寻求突破，甘露转入以治疗为主的诊所，以中医治疗师的身份执业。在那段日子里，她一边跟随老师刘伟积累针灸临床经验，一边奔波于医馆与租用的办公室之间，白天为患者诊治病情，晚上又继续接诊。

　　2021年，甘露终于迎来了职业生涯的转折点。在与友人合作创立医馆失败后，她决定独立运营。于是，“甘露健康中心”应运而生，专注于针灸、刮痧、拔罐、中药以及按摩推拿等治疗项目，为患者解决痛症、抑郁、失眠焦虑以及消化道疾病等各类疑难杂症。

　　这家由年轻人经营的中医馆充满了活力，从接诊预约到病例信息管理，均实现数字化运营。甘露介绍：“由于体量轻，我们与患者的关系也十分紧密。”

　　年轻也意味着面临老牌竞争对手的挑战。医馆坐落于华裔聚居的马克汉姆镇，置身于一个中医行业激烈竞争的环境之中，要想赢得患者的认可，绝非易事。“我们唯一能依靠的，就是实实在在的疗效。”甘露坚定地说道。

　　“一名患者在针灸后觉得效果很好，带着全家五口人来就诊。患者的认可给了我很大信心。”更令她印象深刻的是一名医学生患者，“当他的女友极力推荐时，这位未来的西医从业者满脸怀疑。我用西医视角解读针灸原理，辅以立竿见影的止痛效果，他彻底被中医的疗效折服，也对中医有了全新的认识。”

　　目前，医馆的日接诊量稳定在20人次。“这虽然与国内同行相比仍有差距，但在海外已经算是不错的成绩了。”甘露欣慰地表示。

　　砥砺前行

　　诊室墙上的多语种注意事项提示着医馆的多元文化特征。在患者群体中，华人居多，其他族裔的面孔也并不鲜见。

　　甘露发现，不同文化背景的患者对针灸治疗的反应存在差异：俄罗斯患者对强刺激的接受度较高，因此要在针灸治疗时适当增加刺激强度；日裔患者对针灸强度较为敏感，需控制力度；西方人虽然痛阈较低，但由于其高蛋白饮食的体质特点，针灸治疗往往能够更快见效。

　　面对患者，甘露依其文化背景调整沟通方式。“比如，西方患者重视知情同意，我便会详细解释治疗方案，待其充分理解后再做决策。”她介绍道。

　　在多伦多，中医并非主流之选。“很多患者是在尝试物理治疗无果后，抱着‘试试看’的心态来的。”甘露说。曾有一名患者用西医治疗3年腰痛未愈，却在医馆首次治疗后得到缓解。保险额度用完后，他依然坚持自费治疗。

　　部分外国患者对针灸感到惧怕，但看到实效后，恐惧自然也就消散了。

　　“一个怕疼的当地女士听说扎针能美容，便欣然接受了。治疗时，我顺势帮她调理全身，当她发现色斑消退源自脾胃调理，便理解了中医的‘整体观’。”甘露说。

　　为推动医馆发展，甘露倾心培养实习生，将专业知识和诊治经验倾囊相授。她说：“我和学生每周都会研讨典型病例，这种实战训练比学校课程更具实效性。”

　　甘露还开通了社交媒体账号，科普养生知识，分享医馆日常，吸引了众多粉丝关注。谈及未来，她表示：“我正在探索属于年轻中医师的生存之道，希望既能保持专业深度，又能紧跟时代步伐。”

(责编：贾文婷、张悦)

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