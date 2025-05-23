去年出口增长百分之十一点五，居东盟国家首位

本报记者 杨 一

泰国商业部近期发布的数据显示，2024年泰国乳制品出口同比增长11.5%，总出口额达5.82亿美元，在东盟国家位居第一。泰国乳制品在六大主要出口市场马来西亚、越南、印度尼西亚、新加坡、菲律宾、缅甸都出现不同程度增幅，其中马来西亚进口泰国乳制品的增幅高达64.3%。

泰国商业部副部长素察表示，得益于东盟自由贸易协定，泰国乳制品出口到其他东盟国家具有显著优势。目前，市场需求旺盛的乳制品包括酸奶、乳酸菌饮料、常温奶及混合豆奶等，奶茶、咖啡等乳制品相关饮品的消费需求也在持续增长。凭借与柬埔寨、马来西亚和老挝的区位优势，泰国乳制品的销量和品牌认可度在当地具有较强竞争力。

泰国乳业促进组织通过实施2023年至2027年行动计划，推动奶牛农场向现代化、高效化方向发展，提高生产效率和农户收入。计划包括推动更多农场达到“智慧农场”标准，提升农场管理效率，增加农场层面的原奶产量等。泰国农业与合作社部敦促各乳制品合作社帮助其成员降低养殖成本，建议奶农以科学合理的比例使用草、干草和玉米茎。该部合作社促进司负责人威西·斯里素万表示，计划向乳制品合作社分配资金，引入更先进的技术提高乳制品质量。此外，泰国主要乳制品企业均采用巴氏杀菌技术对原奶进行加工处理，保障乳制品安全无菌。

近年来，随着人们饮食习惯和消费趋势变化，越来越多泰国乳制品企业开始探索低脂、零脂、植物基及零乳糖乳制品，满足消费者多样化选择。泰国企业“乳品之家”是当地第一家有机乳制品生产商和经销商，企业规模不大，但产品采用有机奶牛饲养工艺，不使用抗生素、化学杀虫剂、化学肥料和生长激素等。泰国未来食品贸易协会会长威西·林路察表示，包括植物基饮料、蛋白质饮料在内的食品行业将在泰国快速发展并越来越受到欢迎。

得益于《区域全面经济伙伴关系协定》等双多边自由贸易协定，泰国乳制品正不断扩大出口到中国、澳大利亚、新西兰、智利等市场。泰国计划进一步开拓非洲、拉美等新兴市场，提升泰国在全球乳制品贸易中的地位。

（本报曼谷5月22日电 姚欣可、朱潇逸参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 15 版）

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