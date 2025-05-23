非洲航天局总部在埃及开罗落成

本报记者 沈小晓

非洲航天局总部近日在埃及首都开罗落成，并在开罗航天城举行揭幕仪式。非洲航天局的成立，旨在协调非洲各国航天发展计划，以航天科技进步促进经济社会发展，推动非洲域内外科研合作与外太空探索。埃及航天局首席执行官谢里夫·西德基表示，非洲航天局的成立是非洲国家航空业发展历史上的重要里程碑，“将成为所有非洲国家创新、合作和进步的灯塔”。

非盟于2017年出台“非洲空间政策和战略”，决定成立非洲航天局。2023年，航天局进入试运营阶段，已陆续推动多个区域性合作计划，包括联合研发遥感卫星群、推动低成本卫星通信信号覆盖、改善偏远地区网络接入、培养本土航天工程师等。非洲航天局的目标是到2030年为非洲各国提供覆盖整个非洲大陆的太空数据访问，建立区域卫星制造基地，并将太空解决方案纳入国家政策规划。

近年来，非洲国家多措并举加快推动航天事业发展。截至目前，非洲已有22个国家设立了自己的航天机构，主要提供地球观测、天气及气候变化追踪、导航通信、灾害应急等基本服务。

埃及“2030年愿景”将航天技术列为重点发展领域，支持遥感、卫星通信和空间科学研究，并于2019年成立埃及航天局。其中，传感和卫星技术在服务可持续发展、预警气候变化的风险及其潜在影响、制定建议和解决方案方面发挥了重要作用。例如，利用高分辨率卫星图像监测尼罗河三角洲北部和其他沿海地区一些低洼地区的水文情况，以及海岸侵蚀和海水入侵土壤的增加情况；监测农作物、土壤空间变化等。

南非于2010年启动国家太空战略并成立南非国家太空局，强调通过地球观测、卫星通信和导航等技术促进经济增长。南非还牵头与非洲8国合作建设世界最大综合孔径望远镜——平方公里阵列射电望远镜。南非与埃及还是在轨卫星数量并列最多的非洲国家，分别拥有13颗卫星。

尼日利亚是最早制定国家太空政策的非洲国家之一。该国自2000年出台国家航天政策，并于2005年批准为期25年的实施路线规划，2014年成立国防航天管理局，目前已成功部署7颗卫星。尼日利亚国家空间研究与发展局发布声明称，卫星影像为2022年尼日利亚洪灾提供了“关键决策支持”，卫星遥感技术也被运用于监测农业区，通过卫星数据优化灌溉管理，帮助农民精确测算耕地肥力，产量得到较大提升。

非盟委员会主席优素福表示，航天技术的应用与农业、基础设施、电信、教育、卫生和环境管理等领域的发展相结合，为非洲国家的民生改善提供有力支持。根据非洲本土咨询公司“航天非洲”发布的年度报告，非洲航天市场价值在2021年为194.9亿美元，预计到2026年将增长16.16%，达到226.4亿美元。目前，非洲大陆拥有超过270家航天初创企业，致力于开发创新航天技术并提供支持服务，以满足各个领域的市场需求。

作为非洲航天事业的重要合作伙伴，中国通过技术援助、人才培养等多种方式，为非洲国家提供多方面支持，助力非洲国家提升航天技术水平。目前，中国与非洲国家签署了23项航天合作协议。2023年，埃及与中国合作成功发射了援埃二号卫星，用于农业监测、气象分析、环境保护和灾害防控。中国帮助埃及建设了非洲和中东地区最大的卫星总装集成测试中心，并通过联合研制卫星项目，助力培养了一批埃及本土航天人才。自2019年以来，中国已帮助埃塞俄比亚发射了两颗地球观测卫星，并资助建设了地面站。卫星技术助力及时监测洪水和干旱等灾害，提升农业现代化水平。2024年，埃及、南非和塞内加尔与中国达成协议，将共同建设未来的国际月球科研站。

非洲航天局理事会主席蒂迪亚内·瓦塔拉强调，人才是航天事业发展的关键，加强自主研发至关重要。中国在这一领域发挥了重要作用，通过设立全额奖学金、举办培训班等方式，为非洲培养了大量航天专业人才。例如，设在北京航空航天大学的联合国附属空间科学与技术教育亚太区域中心，积极开展面向非洲的教育培训工作，自2014年以来已资助多名非洲国家研究生，并举办了多期培训班。这些人才将成为非洲航天事业的重要力量，推动非洲航天技术持续发展。

（本报开罗5月22日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 15 版）

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