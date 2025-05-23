2024年双边贸易总值同比增长6.3%

本报宁波5月22日电 （记者欧阳洁）记者从今天召开的第七届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会上获悉：近年来，海关加快中东欧国家农食产品检疫准入进程，截至目前，中东欧14国已有126种农食产品获准入，累计注册3430家境外农产品企业。2024年中国与中东欧国家双边贸易总值为1422.7亿美元，同比增长6.3%，高于中国进出口整体增速2.5个百分点。

对话会上，与会代表围绕智慧海关建设及高新技术在海关改革发展中的应用、中东欧国家农食产品检疫准入及食品安全、增强国际供应链韧性及中东欧商品输华“绿色通道”等内容开展了深入研讨。

各方认为，海关和检验检疫部门肩负着守国门、促发展的职责使命，面对经济全球化的新挑战，海关检验检疫合作更需彰显战略价值。各方坚定支持多边主义，愿积极促进自由贸易和经济全球化，不断拓展深化海关国际合作空间，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，共同做经济全球化和贸易自由化的坚定推动者、中欧经贸安全与便利的坚定守护者、全球海关检验检疫现代化治理的坚定践行者。

海关总署副署长赵增连指出，要充分依托世界海关组织、中国—中东欧国家合作机制等平台，加强食品安全风险信息共享与联合研判，强化检测技术、标准交流合作，推动检测结果互认、追溯数据互通、协同应急处置，构建“从农场到餐桌”的全链条责任共同体。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)