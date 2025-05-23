打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中东欧14国已有126种农食产品获准入

2024年双边贸易总值同比增长6.3%

2025年05月23日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报宁波5月22日电  （记者欧阳洁）记者从今天召开的第七届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会上获悉：近年来，海关加快中东欧国家农食产品检疫准入进程，截至目前，中东欧14国已有126种农食产品获准入，累计注册3430家境外农产品企业。2024年中国与中东欧国家双边贸易总值为1422.7亿美元，同比增长6.3%，高于中国进出口整体增速2.5个百分点。

　　对话会上，与会代表围绕智慧海关建设及高新技术在海关改革发展中的应用、中东欧国家农食产品检疫准入及食品安全、增强国际供应链韧性及中东欧商品输华“绿色通道”等内容开展了深入研讨。

　　各方认为，海关和检验检疫部门肩负着守国门、促发展的职责使命，面对经济全球化的新挑战，海关检验检疫合作更需彰显战略价值。各方坚定支持多边主义，愿积极促进自由贸易和经济全球化，不断拓展深化海关国际合作空间，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，共同做经济全球化和贸易自由化的坚定推动者、中欧经贸安全与便利的坚定守护者、全球海关检验检疫现代化治理的坚定践行者。

　　海关总署副署长赵增连指出，要充分依托世界海关组织、中国—中东欧国家合作机制等平台，加强食品安全风险信息共享与联合研判，强化检测技术、标准交流合作，推动检测结果互认、追溯数据互通、协同应急处置，构建“从农场到餐桌”的全链条责任共同体。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部