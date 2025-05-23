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张国清出席中俄“东北—远东”政府间合作委员会双方主席会晤和中俄“长江—伏尔加河”地方合作理事会第五次会议

2025年05月23日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社莫斯科5月21日电  当地时间5月20日，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在莫斯科同俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫举行中国东北地区和俄罗斯远东地区政府间合作委员会双方主席会晤，21日在喀山同俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫共同举行中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会第五次会议。

　　张国清表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄“东北—远东”和“长江—伏尔加河”合作保持良好发展势头。中方愿同俄方共同努力，全面落实好两国元首达成的重要共识，进一步完善合作机制，持续巩固贸易、投资、交通、农业等传统领域合作，积极加强跨境电商、数字经济、绿色发展等新兴领域对接，不断增进教育、文化、旅游交流，为中俄地方合作注入新动能。

　　特鲁特涅夫和卡马罗夫高度评价两国地方合作取得的积极进展，表示愿与中方深化各领域交流合作，共同推动“远东—东北”和“伏尔加河—长江”合作取得更多丰硕成果，为俄中关系发展作出新贡献。

　　在喀山期间，张国清同俄副总理胡斯努林举行会见，就相关领域交流合作交换意见。张国清还出席中俄“长江—伏尔加河”高校联盟论坛并考察喀山信息技术产业园。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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