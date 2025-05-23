新华社明斯克5月22日电 （记者陈汀）2025年5月21日至22日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中访问白俄罗斯，同卢卡申科总统举行会见，同斯诺普科夫第一副总理举行会谈并共同主持召开中白政府间合作委员会第六次会议。

刘国中向卢卡申科总统转达习近平主席的亲切问候并表示，在两国元首战略引领下，中白全天候全面战略伙伴关系保持高水平发展，各领域合作成果丰硕。中方愿同白方落实好两国元首重要共识，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，推动高质量共建“一带一路”，更好造福两国人民。

卢卡申科总统请刘国中转达对习近平主席的诚挚问候，指出白中关系是互利共赢典范。白方将坚定恪守一个中国原则，反对在新冠病毒溯源问题上搞政治操弄，愿同中方实施好共建“一带一路”重大项目，发展新质生产力，助力各自发展振兴。

双方重申将坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，反对强权霸凌和单边制裁，共同践行三大全球倡议，推动构建人类命运共同体。

21日，中白双方举行政府间合作委员会第六次会议，就经贸、科技、安全、教育、文化、海关检验检疫、工业等重点领域合作交换意见并作出部署。双方签署会议纪要和数字经济、科技领域合作文件，一致同意增设工业合作分委会。

刘国中还考察了中白工业园等项目。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 03 版）

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