历史和现实共同证明，世界经济越是面临不确定性与风险挑战，就越需要通过开放化解困局、以合作凝聚力量

当今世界，国际形势变乱交织，单边主义、保护主义、霸凌主义逆流而动，给各国发展带来严峻挑战。如何在充斥不确定性的形势下寻求确定性？开放，依旧是破题之钥；合作，仍然是前进之道。

2025年全球贸易投资促进峰会5月22日在北京举行。中方嘉宾与来自48个国家和地区的近400名外方代表，围绕“拥抱数智时代，携手共同发展”这一主题，开展对话交流、共谋发展合作，再次彰显中国对开放发展的坚定承诺，也传递出国际社会对中国机遇的笃定期待。

相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。参与本届峰会的国家和地区数量、境外机构及人员规模均创历届新高。70家在华外资企业高层代表参会，其中全球500强企业29家；16家境外在华商协会全部派员参会，包括7家商会会长。“拥抱中国，就意味着拥抱机会”“持续投资中国，参与中国经济增长和创新”……会场的热度，展现着中国机遇的磁力。一个稳步发展、更加开放的中国，对于国际合作的引领力不断上升。

自2022年创办以来，全球贸易投资促进峰会始终紧贴全球经济脉搏。本届峰会主题，正是对最新技术浪潮的精准呼应。当前，从人工智能到量子计算，从大数据到区块链，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，加强科技赋能是各方发展的必答题。峰会发布的《2025年全球贸易投资促进峰会北京倡议》，倡议全球工商界携手探索新形式新领域合作，为各方在数智时代并肩同行、共谋发展凝聚共识。

高质量发展的中国，为深化对外合作带来新机遇。“拥抱数智时代”，各方更加重视中国理念、中国实践，是因为当前中国数字经济蓬勃发展，新技术、新模式、新业态不断涌现，有的在全球范围都具有引领性。从中泰企业联合打造5G工厂，到中秘共建南美首个智慧港口，依托强大的数字基础设施和创新能力，中国正与越来越多的全球伙伴在数字蓝海开展协同创新，共逐行业前沿。

历史和现实共同证明，世界经济越是面临不确定性与风险挑战，就越需要通过开放化解困局、以合作凝聚力量。今年以来，受个别国家单边主义、保护主义政策影响，全球贸易持续震荡，世界经济复苏更显艰难。关键时刻，尤需智慧和担当。作为世界第二大经济体，中国坚持扩大高水平对外开放，被广泛视为当今世界促进开放合作的关键力量。正如联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘所指出：“中国倡导开放贸易，坚信贸易和投资对发展的贡献，是20世纪和21世纪发展的一个非常重要的典范。”

中国—东盟自贸区建设稳步推进即是突出例证。日前，双方宣布全面完成中国—东盟自贸区3.0版谈判，向签署升级议定书的目标迈出关键一步。同为对世界经济有重要影响的大型经济体，中国同东盟朝着自由贸易的方向坚定前行，不仅为双方发展增添动能，也为国际社会在关键当口坚持推动普惠包容的经济全球化增添了信心。

“以开放包容、团结合作抵制‘脱钩断链’、‘小院高墙’和滥征关税”，中国是这么说的，也是这么做的。中国愿继续同各国一道践行真正的多边主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径，推动构建开放型世界经济，为世界注入更多稳定性和确定性。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)