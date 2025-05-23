李健聪

展望未来，东盟与中国在全球经济格局中将占据更重要的位置，为世界经济稳定发展注入更大活力

5月20日，东盟—中国经贸部长特别会议以线上方式举行，双方经贸部长共同宣布全面完成东盟—中国自贸区3.0版谈判，向签署升级议定书的目标又迈出关键一步。

近年来，东盟与中国经贸关系稳步发展，互为彼此第一大贸易伙伴。东盟—中国自贸区3.0版将在数字经济、人工智能、新能源等领域为区域经济合作注入新动能，促进技术创新和规则完善。马来西亚是东盟重要成员国及东盟—中国之间重要桥梁，马中深化合作将为区域经济一体化增添重要动力。

东盟—中国自贸区自成立以来，不断推动区域经济一体化。通过逐步减少关税壁垒、优化贸易政策，自贸区建设为各国提供了便利的贸易环境和开放的市场空间，显著降低了区域内贸易成本，促进了各国间经济交流。随着东盟—中国自贸区3.0版到来，区域合作将从传统贸易拓展至数字经济、技术创新和新能源等更具未来导向的领域。

马来西亚是2025年东盟轮值主席国。近年来，马来西亚在数字经济、人工智能、绿色发展等领域的对华合作一直走在东盟前列。

在数字经济方面，马来西亚政府发布了一系列技术指引，旨在推动技术创新和数字技术的广泛应用。马中两国企业在5G等领域的合作加速了技术的本地化。借助自贸区3.0版建设，马来西亚可依托中国技术研发优势，深化数字基建、跨境电商等领域合作。这将推动更多技术转移和知识共享，促进东盟数字经济发展。

在人工智能方面，马中拥有广阔的合作潜力。通过联合开发自然语言处理和机器视觉技术等人工智能驱动的创新解决方案，双方可共同推动人工智能在制造业、教育、医疗和农业等领域广泛应用，为产业升级、经济转型提供更多支持。

在绿色发展方面，中国作为全球可再生能源装机容量最大的国家，正为东盟国家的能源结构转型提供关键支持。马来西亚近年推出了国家能源转型路线图，积极推进光伏、储能和绿色交通等领域的技术创新，在部分技术领域取得了显著进展。通过与中企合作，相关技术更快实现商业化，在全球市场中占据重要位置。马中在电动汽车、光伏行业的深度产业链合作，也帮助东盟提升在全球绿色经济中的竞争力。

东盟—中国自贸区3.0版将促进东盟各国同中国进一步深化合作，为区域经济发展提供更多动力，马来西亚将在这一进程中继续发挥关键作用。展望未来，东盟与中国在全球经济格局中将占据更重要的位置，为世界经济稳定发展注入更大活力。

（作者为马来西亚国会议员、区域策略研究所主席）

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)