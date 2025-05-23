本报记者 曲 颂

“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、共建‘一带一路’等重要倡议有利于世界的和平、稳定、繁荣。”俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者加林娜·库利科娃日前在北京接受本报记者采访表示，能够见证中国从革命胜利走向繁荣发展，并为巩固俄中友好作出贡献，她倍感荣幸。

2019年，在新中国成立70周年之际，习近平主席签署主席令，授予库利科娃“友谊勋章”。现今90岁的库利科娃说，这枚勋章鼓舞着她继续奋斗。“最开始知道获奖，首先是无法言说的感激和深深的骄傲，然后是感到沉甸甸的责任。当我从习近平主席手里接过‘友谊勋章’时，我向他承诺一定要为巩固俄中友谊奋斗到底。”

库利科娃说，习近平主席深厚的人民情怀给她留下深刻印象。“在观看国庆阅兵和群众游行时，习近平主席注视着广场上的人民群众。”库利科娃表示，在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话中，习近平主席将中国的发展成就归功于人民。人民群众热烈的欢呼声，让她更加敬佩习近平主席这位坚毅、能力卓绝、经验丰富的领导人，也让她更加相信中国拥有光明的未来。

2013年3月，习近平主席将俄罗斯作为就任国家主席后的首访国。在莫斯科国际关系学院发表演讲时，习近平主席强调各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，并开创性提出构建人类命运共同体理念。“习近平主席是一位‘开路架桥’的领导人。”作为现场听众之一，库利科娃感慨道，“习近平主席带领中国人民坚持走中国特色社会主义道路，向世界展示中国不仅自身快速发展，也与其他国家共享发展成果。这样的国家必然会受到世界尊敬。”

库利科娃表示，习近平主席和普京总统是新时代两国友好关系的擘画者，推动构建起两国多层次合作格局，树立了良好的合作榜样。近年来，两国举办了包括旅游年、文化年在内的系列主题年活动，为拉近俄中两国人民的距离提供了重要契机。

2024年，库利科娃受邀来北京出席中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动。“习近平主席再次强调了对国家发展的信心、对人民的信任，以及与世界各国人民共享中国发展机遇的愿望。”她积极评价中国重视民间交往交流，深信中国提出的重要理念、重要方案能够吸引包括俄罗斯在内的世界各国积极参与国际合作。

“我与中国的缘分可以追溯到新中国成立之时。那时我还在上中学，中国人民取得革命胜利的消息传来，苏联人民都在热烈讨论中国话题。”库利科娃表示，她从那时起便对中国产生了浓厚的兴趣。她对家人说自己要学中文，要去了解中国人民。

近70年来，库利科娃一直致力于促进俄中友好关系发展。1957年，她陪同到莫斯科参加第六届世界青年与学生和平友谊联欢节的中国青年演员演出，结交了自己的第一批中国朋友。“那些年轻人活泼开朗，积极向上，每天都在努力工作和学习。当时我就坚信，中国是一个有着光明未来的国家。”她回忆说。同年，苏联首个对外友好协会——苏中友好协会成立，库利科娃参加了成立大会。“远远看着援华抗日老战士和其他为中国建设发展作出卓越贡献的人在大会上发表演讲，我就在想——能在这样一个组织里工作，该多么幸福！”1960年，库利科娃如愿进入苏中友好协会工作。从长辫子少女变成矍铄老人，她一直在为促进两国民间交流、巩固两国友好关系奔走，至今仍未停歇。她说：“我一辈子跟中国在一起。”

“我们老一辈人熟知许多双边友好的故事——共同战胜日本军国主义和德国法西斯主义两大敌人，共同努力捍卫本国人民权利，共同争取自主发展道路。”库利科娃希望将这些故事传承给更多俄中两国年轻人，让他们明白，俄中两个大国坚持睦邻友好，两国人民才能安居乐业，世界才能和平稳定。

库利科娃表示，期待俄中两国年轻人肩负起时代赋予的使命，为俄中建立起的新型大国关系感到自豪，在两国元首的战略引领下，不断增进相互了解与互信，携手为人类前途命运争取更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 03 版）

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