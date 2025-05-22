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美国会众议院通过大规模减税法案　国债恐继续激增

2025年05月22日23:42 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月22日电（记者熊茂伶）共和党议员占多数的美国国会众议院22日以微弱优势通过一项大规模税收与支出法案。美国联邦预算问责委员会此前警告，该法案将大幅推高联邦债务。

　　众议院当天以215票赞成、214票反对的表决结果通过这一法案。所有民主党议员和两名共和党议员投了反对票，另有一名共和党议员投弃权票。

　　这项法案将延长美国总统特朗普在其第一个任期内于2017年通过的企业和个人减税措施，对小费、汽车贷款等提供新的税收减免，同时增加国防支出，并为打击非法移民提供更多资金。法案还将取消民主党的前总统拜登推动的多项绿色能源激励政策，并提高贫困群体获得医疗保险和食品援助项目资格的门槛，以削减部分联邦开支。

　　美国联邦预算问责委员会对这项法案深表担忧。该机构此前在一份声明中说，众议院的预算框架是“对财政责任的公然蔑视”，该法案不仅将令国债激增3万亿美元以上，还埋下大规模减税与支出政策到期形成的“财政悬崖”隐患，即如果延续这些政策，可能将再度耗费数万亿美元。

　　最新数据显示，美国国债规模已攀升至36.2万亿美元。国际信用评级机构穆迪公司16日宣布，由于美国政府债务及利息支出增加，该机构决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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