新华社洛杉矶/旧金山5月21日电 题：美国商场货架一线观察：关税冲击下的民众“物价焦虑”

新华社记者高山 吴晓凌

部分货架有价签无商品、价格跟踪软件赶不上商品价格实际变动、消费者吐槽钱包“缩水”……近期，零售业巨头沃尔玛宣布涨价成为美国新闻热点，新华社记者走访洛杉矶、旧金山等地多家沃尔玛门店发现，不少商品价格较先前有不同程度上涨，许多消费者为此感到焦虑，认为美国政府的关税战给普通民众生活带来冲击。

涨价现象逐步增多

新华社记者21日来到位于美国加利福尼亚州旧金山湾区圣莱安德罗的一家沃尔玛商场，用价格跟踪软件查看商品售价变化情况，发现近期涨价现象较为普遍。

一款中国产的毛猴玩具价格一天前还是59美元，21日就涨到84美元，涨幅高达42%。一款星球大战主题的乐高玩具价格由69.99美元涨至89.33美元，涨价近28%，玩具包装盒上标注着零件在中国、墨西哥等国生产。

价格跟踪软件上商品价格的涨幅有时赶不上实体店价格的实际变动。软件显示，一款中国产充气床垫价格从39.97美元涨至44.94美元，但货架上同款商品价签上显示的价格更高，达46.38美元。

除了价格上涨，这家门店的部分玩具、自行车和家用电器货架空空荡荡，只剩还没有撤下的价签。

美国消费者新闻与商业频道将沃尔玛视为观察美国零售商和消费者状况的风向标。作为美国最大零售商，沃尔玛在全美有超过4700家门店，约90%的美国人居住在距其门店10英里（约合16公里）范围内。

沃尔玛公司高管日前表示，受美国关税政策影响，其进口商品中约三分之一（主要来自中国、墨西哥、加拿大、越南和印度）将面临价格上调。沃尔玛首席执行官道格·麦克米伦15日在财报会议上透露，香蕉、牛油果、咖啡等食品饮品将涨价，玩具、电子产品等也是受到严重影响的类别。

沃尔玛首席财务官约翰·戴维·雷尼对媒体证实，由于关税影响，沃尔玛商场内自哥斯达黎加进口的香蕉价格已经上涨近10%，从中国进口的汽车座椅价格可能要从现在的350美元涨到450美元。他表示：“我们从未经历如此快速、大幅度的价格上涨，这构成了极具挑战性的经营环境。”

民众吐槽物价“梦魇”

“账单金额在不停上涨，许多人叫苦不迭。”加利福尼亚州洛杉矶县居民雅克日前在该县伯班克市一家沃尔玛门店购物时，对美国政府发起的关税战表达强烈不满，认为政府的关税政策正在“伤害美国经济”。

退休老人奥克塔维奥20日接受新华社记者采访时说，关税正在影响每个人的生活，“每当我打开退休社保账户，就会发觉能买的东西越来越少，因为物价越来越贵”。

健康顾问玛丽·杜钱特向记者吐槽，有钱人不担心价格上涨，“但像我这样的普通人肯定要精打细算”。退休老人安东尼奥指着食品货架质问：“连牛油果和西红柿都在涨价，最终承担关税的是谁？是你，是我，还有我的邻居们。”

家有三个孩子的布伦达和格雷格夫妇对物价尤为敏感。他们直言物价不停上涨对于这个大家庭而言如同“梦魇”。夫妇俩推着婴儿车，带着孩子们购物。布伦达无奈地说：“我们家有三个孩子要养，他们需要足够的食物和衣物。物价涨得这么厉害，难道我们要告诉其中一个孩子，这周可能他得少吃点？”

接受采访的多位顾客表示，物价上涨已经开始影响日常生活，现在采购要更加精打细算、货比三家。一位女士说：“除了食品杂货，我们还要考虑房租、汽油等很多方面的支出。”

企业对政府说辞“不买账”

美国总统特朗普日前对沃尔玛准备涨价表达强烈不满。他在社交媒体发文，警告沃尔玛不要试图将关税作为涨价的借口，要求沃尔玛自行消化这些关税成本。沃尔玛随后在一份声明中回应说：“零售利润微薄，我们只能尽力维持低价。”美国财长贝森特在与沃尔玛首席执行官麦克米伦通话后承认，“沃尔玛将承担部分关税成本，但部分关税可能会传导给消费者”。

北卡罗来纳州立大学供应链管理学教授罗伯特·汉德菲尔德告诉《今日美国报》，沃尔玛在关税措施实施前已提前大量囤货，以防货架空置，但是“当他们库存耗尽并需要补货时，问题就可能出现”。

据报道，此前已有包括塔吉特、Temu和希音在内的多家企业因关税上调了部分商品价格。

美国的玩具价格目前已经大幅上涨。美国泰尔西咨询集团的产品定价分析显示，4月中旬，塔吉特出售的一款芭比娃娃价格一周内上涨近43%。专家表示，任天堂Switch 2游戏机原本售价为450美元，现在可能要涨到600美元左右。

记者在美国最大网购平台亚马逊下单购买某品牌1T规格固态硬盘时发现，价格已从不久前的48.99美元涨至55.99美元。

美国媒体报道，4月中旬以来，越来越多美国企业公开表达对关税的担忧。仅4月10日至25日，全美就有139家企业通过新闻稿、财报电话会议及社交媒体等渠道就关税影响发声。

(责编：袁勃、赵欣悦)