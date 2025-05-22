新华社北京5月22日电 5月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同荷兰外交大臣费尔德坎普举行会谈。双方在全面深入交换意见基础上达成六点共识：

一、双方同意保持密切交往，深化在经贸、科技、农业、水利等领域务实合作，扩大人文交流，推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系稳健发展。

二、双方讨论了双边贸易关切，同意通过现有渠道，就包括半导体技术在内的多领域合作保持密切沟通。

三、双方重申支持多边主义，尊重以联合国为核心的国际体系和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，承诺在联合国改革进程中维护上述准则，推动联合国切实履职。双方承诺维护《联合国宪章》、国际法以及联合国三大支柱，即和平与安全、发展和人权。

四、双方承诺坚持自由贸易和以世贸组织为核心的多边贸易体制，强调以规则为基础的开放贸易和全球公平竞争环境的重要性，以及贸易对经济增长的贡献。

五、双方是气候领域合作伙伴，共同致力于在现有最佳可得科学依据基础上，考虑各国不同国情，采取气候行动并可持续利用能源资源，最大限度减少对人类和环境的负面影响。在《巴黎协定》达成十周年之际，双方承诺继续密切合作，促进全面完整、善意有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，推动《公约》第三十次缔约方大会取得积极成果，并加强在气候适应、绿色转型等领域的交流合作。

六、实现所有人，特别是妇女和女童的平等权利，需要在全球范围采取重大行动。双方重申共同推动实现这一目标。今年下半年将在北京召开的国际会议意义重大，届时双方将就相关合作开展进一步讨论。

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