新华社北京5月22日电（记者袁睿、刘杨）应印度尼西亚共和国总统普拉博沃邀请，国务院总理李强将于5月24日至26日对印度尼西亚进行正式访问。应东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔邀请，国务院总理李强将于5月26日至28日出席在马来西亚吉隆坡举行的东盟—中国—海合会峰会。外交部发言人毛宁22日在例行记者会上介绍了相关情况。

毛宁说，中国和印度尼西亚是隔海相望的友好邻邦、命运与共的亲密伙伴。今年是中印尼建交75周年。两国关系持续稳步发展，务实合作成果丰硕，传统友好深入人心。去年习近平主席同普拉博沃总统两度会晤，就构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体达成重要共识，引领双边关系迈上新台阶。

毛宁介绍，此访期间，李强总理将同普拉博沃总统等印尼领导人会谈、会见，就深化中印尼高水平全方位战略合作深入交流，并出席工商界活动。中方期待通过此访，同印尼弘扬传统友谊，深化团结协作，持续夯实政治、经济、人文、海上、安全“五大支柱”合作格局，携手走好各自现代化道路，不断丰富中印尼命运共同体的时代内涵，为地区和世界的和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

就即将首次举行的东盟—中国—海合会峰会，毛宁说，东盟和海湾阿拉伯国家合作委员会国家都是亚洲新兴经济体和全球南方重要成员，也是共建“一带一路”重要合作伙伴。中方支持今年东盟轮值主席国马来西亚倡议举办东盟—中国—海合会峰会。在当前国际和地区形势背景下，三方共商团结合作、发展繁荣大计，促进跨区域互利合作，具有重要意义。

“中方期待同东盟、海合会国家拓展各领域务实合作，实现优势互补、互利共赢，共同维护多边贸易体制，捍卫全球南方共同利益。”毛宁说。

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