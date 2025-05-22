新华社北京5月22日电（记者袁睿、陆君钰）5月22日是国际生物多样性日。外交部发言人毛宁表示，中国始终坚定履行承诺和义务，推动全球生物多样性治理不断迈上新台阶，将继续与各方携手，共同建设清洁美丽的世界。

当日例行记者会上，有记者问：今年国际生物多样性日的主题是“万物共生 和美永续”。当前全球气候和环境治理面临的不确定因素上升，发言人如何看待中国在推进国际生物多样性保护合作方面所发挥的作用？

毛宁表示，在习近平生态文明思想指引下，中国积极推进生物多样性保护，生态系统多样性、稳定性、持续性不断增强。中国是最早签署和批准《生物多样性公约》的国家之一，始终坚定履行承诺和义务，探索人与自然和谐共生之路，推动全球生物多样性治理不断迈上新台阶。

毛宁说，作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国，中国推动达成了具有里程碑意义的“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，发起“昆蒙框架”实施倡议，率先出资成立并运行昆明生物多样性基金，以实际行动支持发展中国家生物多样性保护事业。

“地球是全人类的共同家园，生物多样性治理离不开国际社会同心协力。中国将继续与各方携手，共同建设清洁美丽的世界。”她说。

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