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28家日企携养老“黑科技”亮相中国国际养老服务业博览会

2025年05月22日17:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月22日电 （记者张靖）为期3天的第十一届中国国际养老服务业博览会（CISSE）21日在京开幕。在日本贸易振兴机构（JETRO）的带领下，来自日本东京、京都、大阪、爱知、埼玉等13个地区的28家日本企业携自家“黑科技”产品参展。

第十一届中国国际养老服务业博览会（CISSE）21日在京开幕。人民网记者 张靖摄

第十一届中国国际养老服务业博览会（CISSE）21日在京开幕。人民网记者 张靖摄

中国老年消费市场规模庞大，银发经济发展潜力巨大。2024年12月发布的《银发经济蓝皮书：中国银发经济发展报告（2024）》显示，目前我国银发经济规模在7万亿元左右，约占GDP的6%，到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元，占GDP的10%。

在日本展区，可以看到健康T恤、菊芋玄米曲奇、心脑血管保健品、自动翻身床、健步杖、轮椅等覆盖老年人衣食住行方方面面的高科技产品。

健康T恤。人民网记者 张靖摄

健康T恤。人民网记者 张靖摄

菊芋玄米曲奇。人民网记者 张靖摄

菊芋玄米曲奇。人民网记者 张靖摄

现场展出的健步杖。人民网记者 张靖摄

现场展出的健步杖。人民网记者 张靖摄

现场展出的轮椅。人民网记者 张靖摄

现场展出的轮椅。人民网记者 张靖摄

其中，一款按下按键就能自动翻身的护理床吸引了很多现场参观者。据江苏芙兰舒床有限公司营业企划部主管陈海莉介绍，这款自动翻身床适用于长期卧床的老人。对于长期卧床的老人，需要定时翻身以预防褥疮。“日间有护工操作，可到了晚上就会面临护理人员较少等问题。而这款自动翻身床，只要设置好时间，就能在夜间自动帮助老人翻身，同时也避免了人工翻身容易弄醒老人的问题，不会打扰老人的睡眠。”陈海莉说。

现场展出的自动翻身床。人民网记者 张靖摄

现场展出的自动翻身床。人民网记者 张靖摄

把均匀涂上专用液体的手指放在仪器上，经过一番微调，血管便清晰地呈现在一旁的屏幕上。展会现场，记者看到多位中老年人在这款血流成像仪旁边排队等候试用。对中老年人来说，血管健康至关重要。“吃过多高油、高脂、高糖的东西，血管容易硬化，通过这个仪器，可以测出血管存在的问题，针对性使用保健品，或者根据情况选择去医院做精细检查”，株式会社Inter Techno副社长沈宗选介绍。Inter Techno成立于1982年，跟日本近畿大学等多所知名高校深度合作，研制开发改善心脑血管、预防老年痴呆等的保健品。

一名参展者在测试血管状态。人民网记者 张靖摄

一名参展者在测试血管状态。人民网记者 张靖摄

本次参展的产品除了针对老年人的用品、器械外，也有为护工助力的“黑科技”，比如“肌力服”。据悉现场展出的这款“肌力服”无需用电，利用空气提供动力，最大可助力25.5公斤。养老机构的护工使用“肌力服”也能减轻腰肌劳损等自身损伤。

一名参展者在现场试穿“肌力服”。人民网记者 张靖摄

一名参展者在现场试穿“肌力服”。人民网记者 张靖摄

本届博览会聚焦“携手共促新质生产力，探索银发经济新未来”的主题，设立国际和国内品牌展区、智慧养老信息技术展区等10个展区，来自澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、日本等10多个国家和地区的220多个政府部门、社会组织、品牌机构参展参会。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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