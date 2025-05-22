新华社伦敦5月21日电（记者赵小娜）路透社21日发布一项对经济学家的调查显示，围绕美国关税战的贸易紧张局面近期出现短暂缓和，但美国经济前景仍不容乐观。受财政赤字扩大、通胀居高不下和政策不确定性影响，美国经济正面临“低增长、高通胀”的风险。报道摘要如下：

高额进口关税暂停实施在一定程度上降低了美国短期内陷入衰退的可能性，但并未实质性改变其经济下行趋势。最新调查显示，美国经济今年第二季度预计增长1.5%，全年增速仅为1.4%，显著低于去年的2.8%，2026年增速预期同样为1.5%。未来一年，美国出现经济衰退的概率中位数从4月的45%降至35%。

穆迪公司日前下调美国主权信用评级，反映出市场对美国财政状况前景的担忧。目前，美国国会正就特朗普政府提出的大规模减税法案展开辩论。美国银行高级经济学家阿迪蒂亚·巴韦指出：“穆迪此举似乎在传递一个信号，即该税改方案在财政上是不负责任的。”

摩根士丹利首席美国经济学家迈克尔·加彭指出，尽管贸易局势暂时缓和，但增长缓慢、通胀顽固已成为美国经济常态。他表示，目前美国实际关税税率已升至13%，远高于今年年初的约2%，同时政策不确定性依然很高，衰退风险仍在加剧。

经济学家对美国通胀的判断基本没有变化，认为至少在2027年以前，通胀率将持续高于美国联邦储备委员会设定的2%目标。这一判断与美国消费者长期通胀预期一致，后者已处于数十年来的高位。

美联储官员认为，关税政策导致通胀形势再度恶化的风险在加剧，因此不急于降息。今年以来，联邦基金利率一直维持在4.25%至4.50%之间不变。在103位受访的经济学家中，52人预计美联储将在第三季度开始降息，最可能在9月；25人认为将在第四季度降息；18人预计今年不会降息；8人预测6月将降息。

FHN金融公司首席经济学家克里斯·洛指出，联邦公开市场委员会坚持要在关税对通胀的直接影响明朗之后再降息。因此，相关决策可能到第四季度才会做出，甚至明年年初。

(责编：贾文婷、张悦)