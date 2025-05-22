新华社巴黎5月21日电 通讯｜中国茶室“圈粉”巴黎

新华社记者王松宇

在一面摆放着各类茶叶罐的橱架前，茶艺师张乐身着白衣，在古琴韵律和焚香袅袅中向记者讲述她在法国推广中国茶的故事。她说，中国茶是众多茶饮中“不可绕过的宝藏”，让许多法国人一试便爱上。

5月21日，茶艺师张乐在法国巴黎的茶室演示茶艺。新华社记者 王松宇 摄

张乐出生于重庆，因喜爱传统文化，工作之余常常学习古琴和茶艺。2008年，她赴法国求学，常煮茶招待法国朋友。她发现，当时中国茶在法国的知名度远不及预期。身边人大多只听说过日本茶，鲜有人知道中国丰富悠久的茶文化。

“国内茶产业早已蓬勃发展，但在海外推广仍显不足。中国茶需要被更多人看见。”张乐说。于是，她开始进修茶产业知识，并把在当地推广中国茶当作事业逐步发展起来。

最初，张乐屡屡碰壁，即便举办免费讲座也鲜有人问津。近年来，随着国潮文化走红全球，越来越多同行投身中国茶海外推广，加之联合国大会宣布将每年5月21日设立为“国际茶日”，中国茶逐渐进入法国公众视野，张乐的坚持也迎来了转机。

“我真切感受到这几年发生的巨大变化。”如今，张乐在巴黎市区开设了一间名为“一乐也”的茶室，取名源自她孩子的名字，寓意茶室是她的另一个孩子，也象征品茶是一件自在、简单、纯粹的事。茶室实行预约制，每周都有法国茶友前来，其中不乏对中国茶颇有研究的行家。

除了运营茶室，张乐从2019年起在巴黎高校开设茶艺课，向各国茶饮爱好者授课。她的学生中，既有咖啡、红酒、巧克力和奶酪等行业的餐饮专家，也有“忠诚度”极高的法国本地茶友。

张乐介绍，许多法国客人最初对中国茶了解甚少，但一旦真正走进茶的世界，便会发现中国茶是一座“不可绕过的宝藏”，很快便被“圈粉”。张乐的学生中有一名法国退休女教师，在张乐的茶室接触中国茶后，一口气上了一年茶艺课，甚至专程赴云南考察茶产业，回国后又在家布置了茶艺角，一家人不时聚在一起品鉴中国茶。

在张乐看来，中国茶的魅力在于其丰富的文化内涵：法国市面上日本、印度、斯里兰卡、南非和尼泊尔等其他国家的茶饮，多以单一茶类为主，而中国茶则拥有六大茶类、上千个品种。对于一个拥有红酒品鉴文化的国家来说，中国茶是一座“味觉的富矿”。有法国客人喝到岩茶、普洱茶时，会用红酒品鉴中的前调、中调、后调、尾韵来形容中国茶的香气层次，也会从年份中寻找茶叶的风味密码。

对专业茶商而言，中国原叶茶的高品质是另一大卖点。张乐的茶室有一类特殊客人——当地茶叶店店主。法国人接触原叶茶较少，当地茶商又鲜有机会前往中国产区调研，张乐的茶室便成了他们拜师学艺的“近水楼台”。张乐每年从国内带回的样品、样土和非遗传承人推荐的稀缺茶类，常常成为法国茶商眼中的“珍宝”。

向法国茶友打开了一扇新世界的大门后，张乐开始与法国企业合作，尝试将中国茶融入法餐创意，如茶味鸡尾酒、茶味冰淇淋。

“了解中国茶的法国人能从中找到与法餐呼应的元素，例如普洱的菌香、木质香、老白茶的可可香。国内有米其林西餐厅用中国茶取代酒水来佐餐，巴黎也开始出现为不饮酒的客人提供中国茶的法餐厅，我很喜欢这种中法融合的创意。”张乐说。

5月21日，茶艺师张乐在法国巴黎的茶室演示茶艺。新华社记者 王松宇 摄

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