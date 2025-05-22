新华社内罗毕5月22日电 通讯丨铁轨上的生态安全网——中企在肯尼亚铁路建设中践行绿色发展理念

新华社记者严钰景

晨曦中，长颈鹿群悠闲地穿过内马铁路特制的高架桥洞，最低7.5米的桥墩足以让它们自由往来；3公里外，红外相机记录下动人一幕：母犀牛带着幼崽在人工引导的饮水点稍作停留后，从容穿过嵌有非洲图腾的动物通道，消失在树林中……这些画面，正是中国企业在肯尼亚铁路建设中用绿色发展理念保护当地生态系统的写照。

钢铁动脉上的生态守护

由中国路桥工程有限责任公司（以下简称“路桥”）设计建造的肯尼亚标轨铁路项目是东非铁路网的重要组成部分，包括蒙内铁路、内马铁路项目等，是一条采用中国标准、中国技术、中国管理、中国装备建造、中国运营维护的国际干线铁路。铁路建成后极大降低了跨境物流运输成本，进一步推动东非区域互联互通和一体化进程。

“肯尼亚野生动物种类丰富，生态旅游是其国民经济的重要支柱，所以在项目实施的全生命周期我们都非常重视生态保护。”路桥肯尼亚办事处总经理助理介绍说，为防止列车碰撞大型野生动物的事故发生，公司专门成立野生动物保护小组，在铁路必经的国家公园区域，采用以桥代路的设计方法。蒙内铁路全线建设桥梁79座、涵洞572座、防护栅栏900千米，只为防止铁路影响动物栖息和迁徙。

当蒙内铁路规划线与角马迁徙路线重叠时，中国工程师给出答案——将铁路整体南移15公里，为此多架设9座桥梁、增加12%工程造价，却为大批角马腾出了迁徙走廊。在内马铁路建设中，设计团队更创造出“分层通行”的生态奇迹，地表设置14处开放式动物通道，地下铺设150余处涵洞网络，空中架设6公里透光声屏障，形成立体交通网。

铁路建设中的东方智慧

据介绍，在铁路建设期间，在动植物保护区等噪声敏感区域，严禁噪声和振动大的机械设备夜间作业，优先选用振动小、噪声低的产品，采取减振降噪措施，尽可能减少钢轨的接头，降低轮轨间的冲击力。所有运输车辆采取加盖篷布、道路洒水等措施，降低灰尘对大气质量、周边动植物的影响。

“为保障动物安全，公司调动设备与人力、空中与地面等一切可以调动的资源，在全力守护客货列车绝对安全的同时，让野生动物在它们世代栖息的家园中，安全繁衍、自由迁徙，实现人与自然生态的和谐与共。”路桥肯尼亚办事处说。

在穿越察沃生态敏感区的标段，中国建设者研发出“震动唤醒装置”，当大象群接近铁路时，地面震动发生器会产生类似自然地震的次声波，引导象群改道。在蓄水地质条件好的地区，保留取土坑、采石坑，作为野生动物的日常饮水点，守护动物聚居区。针对河马栖息地保护，项目首创“波纹消音钢轨”，并定期对钢轨进行打磨，保持钢轨平滑，以降低列车经过的噪音。更令人惊叹的是蒙巴萨湿地特制桥墩——表面布满人工珊瑚礁孔洞的混凝土结构，在通车3年后竟自然形成了新的红树林生态系统。

肯尼亚野生动物保护局局长埃鲁斯图斯·坎加称赞说：“中国朋友带来的不仅是钢铁巨龙，更是用东方智慧编织的生态安全网。”

授人以渔培育可持续内生动力

“授人以鱼不如授人以渔”。在蒙巴萨红树林湿地，路桥资助的社区巡护队已发展至1200人规模；每年“中非环境月”期间，由中国专家设计的斯瓦希里语生态课程走进23所中小学；中国技术团队与马赛族向导合作开发的“生态预警APP”，已帮助37个游牧部落避开施工干扰区；在铁路沿线社区，路桥建造的56个太阳能滴灌系统，既为野生动物提供饮水点，又使牧民草场产量提升40%；当雨季来临，由中肯青年共同运营的“筑路者生态银行”开始忙碌——他们在工程扰动区每移栽1棵金鸡纳树，就在国家公园补种5棵，累计已实现植被净增长230公顷。

“这种‘授人以渔’的合作模式，使环保意识从项目工区向整个社会肌理渗透，培育出可持续发展的内生动力。”路桥肯尼亚办事处表示，如今这条钢铁长龙，已成为联合国环境规划署认证的“可持续发展基础设施标杆”。

当满载货物的列车从长颈鹿群旁平稳驶过，当探出涵洞的猎豹幼崽第一次看见中国建造的防撞护栏……世界正在见证生态文明建设的中国方案。“中国人教会我们——发展不是与自然博弈，而是找到共赢的节拍。”内罗毕国家公园相关负责人米莉森特·卡桑比说。

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