新华社北京5月22日电 当地时间21日，美国国防部正式接受卡塔尔赠送的波音747-8型豪华飞机作为“礼物”，美国空军已被要求快速将其升级改装成符合要求的专机供特朗普总统使用。

美国防部：接受赠机“合规”

美国国防部发言人肖恩·帕内尔当天在一份声明中说，接受卡塔尔赠送这架飞机“符合所有联邦规章制度”。国防部将努力保证飞机符合“适当的安全措施和功能任务要求”，以确保总统安全使用。

今年2月，这架飞机停在佛罗里达州棕榈滩国际机场时，特朗普曾前往参观。

美国参议员迪克·德宾21日说，该飞机目前停在得克萨斯州圣安东尼奥。

多名专家说，此飞机内饰豪华，机龄13年，需进行安全升级、改善通信以防窃听。据路透社本月初报道，美国军方已选定美国防务承包商L3哈里斯科技公司来改装这架飞机。

图为停在佛罗里达州棕榈滩国际机场的波音747飞机。新华社/法新

特朗普：美国“应该拥有最气派的飞机”

特朗普最近接受美国媒体采访时说，他近期出访的沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔都拥有崭新的波音747飞机，“我们的飞机停在旁边，感觉就像完全不同的飞机。我们的飞机小得多，也没那么气派”。

特朗普说：“我们是美国……应该拥有最气派的飞机。”

2015年，美国空军选中波音747-8型客机作为总统专机新机型，以替代1990年启用、由波音747-200型改装的两架“空军一号”。

新专机原定2024年交付，但因多种因素延期，最新时间表为最晚2027年交付首架，第二架最迟2028年交付。

美联社报道，特朗普抱怨现在的“空军一号”不如一些阿拉伯国家领导人乘坐的飞机豪华舒适，迫切希望换专机。

美民主党：总统接受了贿赂

美国国会参议院民主党领袖查克·舒默21日说：“今天是历史上黑暗的一天：美国总统正式接受了美国历史上来自外国政府的最大一笔贿赂。”

卡塔尔赠飞机一事在美国政界引发争议，批评人士认为接受赠机在法律和安全方面存在问题。美国宪法禁止联邦政府官员在未经国会批准情况下，接受外国君主或政府赠予的礼物或酬金。据美联社报道，就卡塔尔赠机而言，美国宪法条款存在漏洞，如飞机赠给美国国防部而不是特朗普本人，就难以适用相关规定。

在特朗普看来，接受赠机不存在道德问题，拒绝接受赠机是“愚蠢的”。

特朗普政府被曝“讨要”飞机

特朗普2018年在他的首个总统任期内与波音公司签下合约，以新型号的747-8客机为基础打造两架新的“空军一号”。

特朗普甚至提出用红蓝涂装的新配色，替代肯尼迪担任总统后沿用的蓝白方案。他在白宫椭圆形办公室的咖啡桌上摆放着采用新配色的“空军一号”模型，钟爱之情可见一斑。

美国有线电视新闻网报道截图

多名知情人士对美国有线电视新闻网记者说，特朗普政府首先与卡塔尔接洽，询问是否可以获得一架波音747飞机，用作总统专机。而按照特朗普本人的说法，卡塔尔主动提出把这架飞机作为“礼物”送给他。

知情人士说，特朗普今年1月就职后，五角大楼就与波音公司联系，但被告知该公司将无法在未来两年内提供新飞机以取代现役总统专机。特朗普政府希望更快获得替代飞机，因此美国空军开始想办法。与此同时，特朗普要求他的中东问题特使威特科夫列一份可用飞机清单。

按知情人士的说法，波音公司后来向美国国防部官员提供了一份全球其他波音客户在用飞机清单，“卡塔尔是客户之一”。

美国总统特朗普5月中旬在社交媒体上的帖文截图

一名知情人士说，最初的讨论是向卡塔尔租飞机，后来五角大楼“提出购买飞机”，卡塔尔暗示愿意出售飞机。特朗普5月中旬在社交媒体网站“真实社交”上则写道：“礼物，免费的。”

卡塔尔豪华飞机 VS 现役“空军一号”

美国福克斯商业新闻网站梳理卡塔尔赠送的飞机和现役“空军一号”的主要区别：

——机型

现役“空军一号”为波音VC-25A，是波音747-200B客机的军用版。卡塔尔赠送的飞机是一架波音747-8i，这是波音公司生产747系列中最大、最新的版本。

——机龄和技术

现役“空军一号”1990年启用，机龄超过30年，启用至今曾进行过升级。

卡塔尔赠送的飞机于2012年制造，采用现代发动机，具有节能功能。机舱内可能使用了最先进的技术。

——造价和尺寸

现役“空军一号”载客量可达70人，长约231英尺（约合70米），加满油后的飞行里程约为7800英里（约合1.26万公里），单架造价3.25亿美元。

卡塔尔赠送的飞机长约250英尺（约合76米），可飞行约8000英里（约合1.29万公里），因可能拥有豪华内饰，其估价约为4亿美元。

美国“空军一号”总统专机资料图片。新华社发（宋穹摄）

——内部设计

“空军一号”有军用级通信功能，可进行空中加油，机上配备医疗室、会议室，分工作人员区和总统独享空间。

卡塔尔赠送的飞机更像是一座“飞行的宫殿”，豪华的内饰注重舒适性而非军事功能，休息室、用餐区等设计更符合社交需要。

——飞行目的

“空军一号”为政府所有，技术上由美国空军负责，是为了国家安全和总统进行全球指挥而定制的。

卡塔尔的豪华大型喷气式飞机由卡塔尔王室订购，一般用于运送贵宾，而不是用于军事或指挥行动。（记者：陈丹、何梦舒）

(责编：贾文婷、张悦)