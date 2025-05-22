人民网东京5月22日电 （记者朱玥颖）21日，2025年日本大阪世博会“江苏周”迎来“无锡日”活动，无锡首度以城市日名义亮相世博会。当天活动以“太湖明珠·江南盛地”为主题，融合非遗作品及制作技艺展示、江南民乐表演及产业、科技、文旅推介，进一步提升无锡国际影响力和美誉度。日本相关政府机构、友城、商协会组织、知名企业及无锡籍华商华侨约160人参加开幕式，无锡市副市长孙玮率团参加活动。

活动现场，一批以制造业为主的产经项目签约，将通过借力机械制造、氢能储能等日本优势产业，为无锡高质量发展增添更强劲动能。

日本与无锡渊源深厚，不仅位居缔结友城关系数量首位，也是无锡第2大贸易伙伴、第5大外资来源地。截至2024年底，日本在锡累计投资1291家企业，总额超160亿美元。孙玮表示，多年来双方保持全方位沟通合作，文化交流广泛深入、经贸合作成果丰硕、交通联接便捷通畅。借助世博会平台，无锡将立足在锡日企、在日乡贤等资源，加强信息互通、资源共享，推动与日本既有因缘“往深里走”、经贸合作“往实里走”、友好交流“往心里走”，谱写互利共赢新篇章，世界展现开放、创新的无锡面貌。

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