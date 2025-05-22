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福建省厦门市侨联代表团与巴西和统会举行座谈

2025年05月22日14:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢5月20日电 （记者时元皓、陈海琪）当地时间5月20日，正在巴西里约热内卢访问的福建省厦门市侨联主席陈俊泳一行到访巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

当地时间5月20日，福建省厦门市侨联代表团与巴西和统会座谈，图为座谈会现场。人民网记者 时元皓摄

当地时间5月20日，福建省厦门市侨联代表团与巴西和统会座谈，图为座谈会现场。人民网记者 时元皓摄

陈俊泳表示，厦门是著名侨乡，海外侨领侨商在厦门投资创业为厦门经济发展作出重要贡献。她介绍了厦门近年来在城市建设与发展、侨胞投资政策等方面的基本情况，以及厦门在探索两岸融合发展、推动两岸民间交流方面的重要作用。 她希望与巴西和统会就相关话题加强沟通，深化厦门与巴西在各领域的合作。

福建省厦门市侨联主席陈俊泳在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

福建省厦门市侨联主席陈俊泳在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

王尉育表示，以巴西和统会为代表的里约侨界长期发扬爱国爱乡传统，以“侨”为桥，为中巴经贸文化交流贡献出重要的侨胞力量。希望厦门市侨联代表团此访能够就促进祖国和平统一、推动中巴两国各领域合作等话题与巴西和统会展开深入交流，也期待双方结下深厚友谊。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

中国驻里约总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

张小春表示，厦门一直在两岸经贸、人文等各领域交流方面发挥着桥梁纽带作用，实现祖国统一是包括海外华侨华人在内的华夏儿女的共同心愿。长期以来，巴西和统会与福建省以及厦门市等地相关部门保持着密切联系，相信未来双方合作将进一步为祖国和平统一大业添砖加瓦，也为中巴两国人民的友谊注入新的活力。

巴西中国和平统一促进会会长张小春在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

巴西中国和平统一促进会会长张小春在座谈会上致辞。 人民网记者 时元皓摄

座谈会上，厦门市商务局副局长吴辉艺介绍了每年9月在厦门举办的中国国际投资贸易洽谈会，并邀请旅巴侨胞参加今年的活动。

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀，以及巴西和统会永久荣誉会长陈碧云、巴西和统会执行会长林海平等也出席了座谈会。此次座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

参加福建省厦门市侨联代表团与巴西和统会座谈的嘉宾合影。人民网记者 时元皓摄

参加福建省厦门市侨联代表团与巴西和统会座谈的嘉宾合影。人民网记者 时元皓摄

(责编：苏缨翔、杨牧)

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