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行走拉美手记丨中墨科技合作为美洲豹打造“云端栖息地”

2025年05月22日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥梅里达5月21日电　行走拉美手记丨中墨科技合作为美洲豹打造“云端栖息地”

　　新华社记者翟淑睿　吴昊

　　“人们一度忘了这个保护区，忘了美洲豹曾是世代祖先口中的猛兽。”玛雅社群领袖本哈明·坎波斯告诉新华社记者。在他的家乡墨西哥东南部尤卡坦的齐拉姆自然保护区，一场由数字科技带动的生态保护革新正在悄然上演。

　　在5月22日国际生物多样性日前夕，记者一行凌晨5时从墨西哥尤卡坦州州府梅里达出发，驱车前往齐拉姆自然保护区。经过两个多小时颠簸后，车队前方道路彻底隐没在灌木丛中，手机信号中断。记者一行背起行囊，徒步进入保护区腹地，寻找坎波斯口中的美洲豹踪迹。

　　坎波斯生活的尤卡坦半岛不仅是玛雅文明发源地之一，也以丰富的生物多样性著称。其中，齐拉姆自然保护区占地超过690平方千米，包括约525平方千米陆地和165平方千米海洋。保护区内有超过590种动植物，其中有数十种濒危及重点保护物种。

　　自2022年起，中国华为公司、世界自然保护联盟与墨西哥地方政府携手，在齐拉姆保护区启动“科技为自然”数字技术合作项目。项目一期在保护区内采集音视频数据，结合算法分析在云平台使用人工智能处理数据，进而监测生物多样性指标。

　　“每当有动物经过，红外相机就会自动捕捉下它们的身影。工作人员每隔约40天会取出相机的存储卡，对拍摄内容进行分析。”坎波斯指着绑在树干上的红外相机说，采集的音视频数据通过华为云平台后，再使用人工智能算法高效识别不同野生动物种类，并系统评估气候变化对它们生存状况的影响等，从而为物种保护和生态研究提供坚实的技术支持。

　　据尤卡坦政府数据，截至2025年4月，上述项目已识别出147个物种，其中在当地首次记录并共确认16只美洲豹活动踪迹。

　　跟着坎波斯的脚步往林中更深处去，土地越发柔软潮湿。这里的树干高大挺拔，一丛丛气生根粗壮繁茂，枝叶在头顶交错成荫。

　　“听，是美洲豹的腹鸣声。”坎波斯突然示意大家安静并停下脚步。

　　风穿过林叶，传来沙沙声，美洲豹的“咕噜噜”腹鸣声参杂在其中，隐隐约约。虽然记者听得并不真切，但却深深感受到：这片神秘的土地有自己的主人。

　　“现在美洲豹踪迹越来越多了，因为上述科技项目不仅从‘云端’守护了自然家园，也有效制止了非法捕猎活动。”当地向导胡安·卡斯蒂略说，以前红外相机还拍到过猎人的照片，但现在几乎没有了。猎人知道这里装了摄像头和录音装置，违法行为会留下证据，可能被举报甚至被起诉。

　　项目实施以来，工作人员经常在当地社区开展宣讲，民众对保护区的认知和态度也发生了显著变化。坎波斯介绍说：“以前大家都知道这里可能有美洲豹，但谁也没见过。现在，通过红外相机拍到美洲豹、豹猫、雉鸡等各类动物的照片，大家切实感受到这片土地的生态价值，也更意识到保护环境的重要性。”

　　坎波斯有时带着野生动物的照片回家，女儿们会兴奋地问：“这些动物真的在我们这儿？”

　　“是的，它们就是我们的邻居。”他总是这样回答。那一刻，保护区不再只是一个抽象的地理概念，而成为了社区的一部分、值得守护的共同家园。

　　今年4月，华为公司、世界自然保护联盟和墨西哥政府部门等共同启动了“科技为自然”二期项目。“数字技术正为人类应对环境危机提供创新性解决方案。”华为董事、企业可持续发展委员会主任陶景文表示。

　　墨西哥尤卡坦州州长华金·迪亚斯·梅纳表示，该项目强化了公众环保意识，推动地方村落、科研机构和各级政府合作，保护了人类自然遗产。

　　据介绍，“科技为自然”墨西哥项目二期将重点收集美洲豹种群分布数据，为生物廊道建设提供科学依据，进一步提升保护区的管理能力和决策效率，将科技融入大规模的自然保护实践。

(责编：贾文婷、张悦)

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