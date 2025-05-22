新华社北京5月22日电 特稿丨保护生物多样性 守住地球多样美

新华社记者冯玉婧

5月22日是国际生物多样性日。生物多样性是地球生命的基础，也是可持续发展的基石。但由于人类活动影响，生物多样性正以前所未有的速度丧失。

保护生物多样性，就是保护人类的未来。联合国秘书长古特雷斯在今年国际生物多样性日致辞中说，生物多样性丧失是全人类共同面临的挑战，一个国家无论多么富有或强大，都无法独自应对。

万物共生 和美永续

2025年国际生物多样性日以“万物共生，和美永续”为主题。据联合国官网介绍，生物多样性不仅包括多种多样的植物、动物和微生物，还涵盖物种内存在的遗传差异以及湖泊、森林、沙漠和农业景观等多样的生态系统，这些系统中的人类、植物与动物相互作用，构成了复杂而精妙的自然网络。

生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。据统计，全球有超过30亿人的生计依赖于海洋和沿海的多种生物，超过16亿人依靠森林和非木材林产品谋生。世界上超过一半的药物成分来源于天然动植物。

每一个物种都可被视作一个宝贵的基因库。如果物种基因还未开发就永远失去，损失无法估量。为保护这些遗传资源，中国西南野生生物种质资源库、挪威斯瓦尔巴全球种子库和英国基尤千年种子库等保存物种种质资源的机构应运而生。此外，美国、欧洲、日本以及中国还建立了大型基因数据库，以尽快存储濒危生物物种种质资源。守护物种多样性，就是守护人类自身的生存根基。

守护生态 迫在眉睫

当今人类对水、粮食、药品、衣服、燃料、住所和能源等多种资源的获取，仍严重依赖于健康且有活力的生态系统。然而，全球生物多样性正遭受气候变化、外来物种入侵、过度开发等多重压力的威胁，形势令人担忧。

世界自然基金会去年10月发布的《地球生命力报告》显示，地球生物多样性丧失速度惊人。根据该基金会编制的“地球生命指数”，自1970年至2020年，受监测的野生动物种群平均规模缩减了73%。栖息地退化和丧失、过度开发和物种入侵是主要影响因素。

据联合国框架下的生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台发布的报告，目前全球约有100万种动植物物种面临灭绝威胁，其中许多物种将有可能在未来几十年内灭绝。当前物种灭绝的速度比过去1000万年的平均值高出几十到几百倍，而且正在加速。

世界卫生组织官网指出，目前的物种灭绝速度比自然基线高出10至100倍，这在很大程度上是由人类活动造成的。这种损失威胁到基本的生态系统服务，包括授粉、土壤肥力和水净化，对人类健康有直接后果。例如，自1970年以来，可以过滤淡水的湿地退化，导致全球湿地覆盖率下降35%，进而造成水传播疾病增加，还导致20多亿人的可用水资源减少。

全球行动 中国贡献

为扭转生物多样性丧失的局面，全球已经在采取积极行动。

在2025年2月底召开的《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）续会上，各缔约方就全球生物多样性保护的融资方案等重要议题达成共识。会议期间还启动了卡利基金，该基金专注于公平和公正地分配利用遗传资源数字序列信息所产生的效益，将合理利用来自私营部门的资金来推动生物多样性保护相关事业。

作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国始终坚定践行多边主义，参与全球生物多样性治理。

中国作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）的主席国，成功推动达成“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”等一揽子具有里程碑意义的成果；中国在2021年10月正式宣布，将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业；去年10月COP16举行期间，昆明基金支持的首批9个小额项目获得通过；去年1月，中国对标“昆蒙框架”全球目标，更新发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030年）》，成为“昆蒙框架”通过后第一个完成生物多样性战略与行动计划更新的发展中国家。

中国自身积极推进生态文明建设，绿色实践带来了生物多样性的复苏，同时加强国际合作，与世界共同守护地球的多样之美：深化生物多样性保护“南南合作”，在“南南合作”框架下积极为发展中国家保护生物多样性提供支持，全球超过80个国家受益；先后与俄罗斯、蒙古国、老挝、越南等国合作，建立跨境自然保护地和生态廊道；建立中非环境合作中心，促进环境技术合作，共享绿色发展机遇；与肯尼亚合作编纂该国首部国家植物志《肯尼亚植物志》，填补该国植物资源研究领域的空白……

生物多样性保护任重道远，行动刻不容缓。正如古特雷斯的呼吁,“与自然和谐相处和实现可持续发展”是人类为所有人营造一个更美好世界的必由之路，“让我们一起走上这条道路吧！”

(责编：贾文婷、张悦)