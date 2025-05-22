新华社安曼5月22日电 记者手记丨让濒危野生动物重生——探访约旦绍马里野生动物保护区

新华社记者何奕萍

从约旦首都安曼往东驱车110多公里，便来到绍马里野生动物保护区。上世纪80年代，在阿拉伯半岛绝迹的阿拉伯羚羊在这里获得了重生，并回归自然。

绍马里野生动物保护区位于约旦扎尔卡省的阿兹拉克地区，由约旦皇家自然保护协会于1975年建立，占地22平方公里，是约旦干旱沙漠气候的一个典型自然保护区。当汽车行驶靠近保护区的时候，一排高高的树木映入眼帘，在一大片被黑色燧石覆盖的戈壁滩上显得非常亮眼。这是保护区筹备建设之初特意种植的，如今已成为管理区和游客休闲区的“遮阳伞”。

走进保护区，穿过游客休闲区，便是游客中心。这里和保护区野生动物的繁殖围栏相连，透过玻璃，便能看见圈养育种的阿拉伯羚羊。它们角似长矛，身体毛色接近雪白，腿为褐色，脸部有黑色斑纹。阿拉伯羚羊在阿拉伯世界是坚韧与美丽的象征，诗歌、音乐和绘画中多见对它们的赞美。

世界自然保护联盟发布的信息显示，由于人类活动增加导致的环境恶化以及偷猎活动，野生阿拉伯羚羊20世纪70年代初绝迹。绍马里野生动物保护区项目主管欧贝达·赫莱舍告诉记者，据记载，在重新培育前，在约旦最后见到阿拉伯羚羊是在1965年。

绍马里野生动物保护区起初便是为重新引入阿拉伯羚羊而建的繁育中心。1978年，第一批11头阿拉伯羚羊从国外引进保护区，圈养在围栏之中，开始人工繁育过程。1983年，31头圈养的阿拉伯羚羊被放归到保护区的自然环境之中。

赫莱舍说，20世纪90年代，绍马里野生动物保护区的阿拉伯羚羊超过了231只，被载入吉尼斯世界纪录，成为当时阿拉伯半岛自然边界内最大的阿拉伯羚羊种群。

由于保护区面积和资源有限，绍马里野生动物保护区的羚羊被引入到周边国家，目前这里大约只有110至120头阿拉伯羚羊，其中65%在野外生存、自然繁殖。坐上保护区的游览车，便可看见成群的阿拉伯羚羊在头羊的带领下，觅食、散步，不时和游客遥遥相望。

根据世界自然保护联盟数据，2011年，全球范围内阿拉伯羚羊的数量稳定在大约1000只，在世界自然保护联盟红色名录中从“濒危”类调至“脆弱”类。两类物种“濒危程度”相差3个等级，意味着保护阿拉伯羚羊的努力取得重大进展。

阿拉伯羚羊“再引入”繁殖保护项目的成功促使绍马里野生动物保护区开启了更多的繁殖保护计划。此后波斯野驴、瞪羚等濒危动物的繁殖保护计划都获得成功，如今保护区内正在试验野生鸵鸟的繁殖保护。

“未来我们的目标是将更多的鸵鸟放归到自然栖息地。”赫莱舍说，“在绍马里野生动物保护区实施繁殖保护的濒危动物原本都是这里的本土动物，保护区的首要任务是为这些濒危物种提供安全港湾，并保护野生动物种群。”

赫莱舍补充说，“我们还关注沙漠生态系统的可持续管理，制定行动计划恢复退化的栖息地，并担负着教育公众的责任，提高人们对野生动物保护和生物多样性保护的认识。”

2024年，绍马里野生动物保护区通过研究更新了所有物种名录。目前保护区内记录了197种不同的植物、大约18种爬行动物、7种捕食动物、超过18种的哺乳动物以及大约150种不同的候鸟。

赫莱舍坦言，保护区也面临一些重大挑战，比如保护和研究资金的限制，以及缺乏专业知识和技能进行野生动物护理等。“这使得开展国际生态研究的合作非常重要。期待未来可以与有丰富野生动物保护经验的国家，比如中国，开展经验交流和实施跨境联合保护项目。”

(责编：贾文婷、张悦)