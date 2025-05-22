新华社联合国5月21日电 “第三届老山国际春茶节之走进联合国”国际茶日庆祝活动21日在纽约联合国总部举行，各国驻联合国外交官和联合国秘书处官员近200人参加。

中国常驻联合国代表团临时代办耿爽表示，茶是经济发展的民生之叶、生态文明的绿色之叶、文明交流的和平之叶。促进和发展茶种植、茶经济、茶文化，是践行全球发展倡议和全球文明倡议，促进各国共同繁荣、相互交融的有益实践。

耿爽介绍说：“今天我们带到联合国的是中国云南省麻栗坡县出产的老山古树茶。这种茶具有上千年的悠久历史。近年来在中国外交部的帮助下，老山古树茶产业实现了高质量跨越式发展，成为中国边疆农民脱贫致富和实现乡村振兴的生动注脚和靓丽名片。”

埃及常驻联合国代表马哈茂德、联合国助理秘书长桑德克耶尔等外方嘉宾表示，茶产业促进经济增长，创造就业和收入，有助于落实多个可持续发展目标，是联通各国人民，促进文化交流的重要渠道。

当天，来宾欣赏了中国传统茶艺和麻栗坡少数民族歌舞表演，还参观了“中国减贫经验之麻栗坡样本”主题展览。

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