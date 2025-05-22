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记者手记丨喀布尔动物园：战乱之地动物们的安居之所

2025年05月22日13:28 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔5月22日电　记者手记｜喀布尔动物园：战乱之地动物们的安居之所

　　新华社记者李昂　聂新宇

　　在阿富汗首都喀布尔城南的喀布尔动物园入口处，一尊铜狮子像的头部和尾巴被人们摸得锃亮，据说这是20世纪80年代来到这里的一头名叫“马里安”的明星狮子，非常受当地民众欢迎。不过在1993年，“马里安”因咬伤了一名挑逗它的武装分子而遭到手榴弹袭击，它脸部被严重炸伤，双目几近失明，但依然坚强地活到了2002年，并在死后被安葬于园中。如今动物园里接替“马里安”展现“草原之王”气势的是另外两头狮子，分别生活在两片露天饲养区里。

　　在5月22日国际生物多样性日到来之际，记者来到这座始建于1967年的阿富汗唯一国营动物园。如今这里虽然谈不上物种丰富、物资充沛，但对于动物们而言却是这个战乱之地的安居之所。

　　时值5月下旬的中午，气温已经到了30多度，两头狮子一直躺在人工搭起的遮阳棚下睡觉，即便如此也还是整个动物园吸引游客最多的动物。“狮子和熊”区的饲养员阿里25年来每天悉心喂养并照料狮子和熊这些大型猛兽。“动物们值得拥有安宁的生活，不应被打扰。”他说。

　　经过40多年的战乱，在2021年8月美军撤离之后，阿富汗战后经济恢复迟缓，平均每天到这里参观的游客只有几百人，不足高峰时期的五分之一。除了狮子，豹子、骆驼、鸵鸟、孔雀等中大型动物也非常受游客欢迎。

　　动物园内还有一处小型室内水族馆，在约100平方米内摆放了十余个水箱，里面养了一些小型鱼类。此外，水族馆还有两个封闭的玻璃房，里面分别养了一只乌龟和一条蛇来代表两栖类和爬行类动物。

　　据了解，北京八达岭野生动物世界曾于2002年向喀布尔动物园赠送过一对狮子、一对棕熊、一对鹿、一头狼等动物。

　　当前，阿富汗的生物多样性正受到全球变暖、长期战乱、非法狩猎、森林砍伐以及公众对物种保护认识不足等多重因素的严重影响。喀布尔动物园兽医服务主管阿卜杜勒拉赫曼·米旺德说：“目前阿富汗有大约149个物种被列为濒危物种，其中60种鸟类濒临灭绝。像鹈鹕、鹤这类鸟类，近年来已在阿富汗消失。”米旺德呼吁加大自然保护投资，加强公众教育和严厉打击野生动物走私与虐待行为。

　　喀布尔大学环境系教授达乌德·希尔扎德表示，一些哺乳动物和鸟类的灭绝已扰乱阿富汗陆地与水域生态系统，“雪豹、马可波罗盘羊和多种雁类等物种正接近灭绝，严重影响它们所依存的山地生态环境”。

　　“我们目前正在喀布尔动物园繁育狼崽、马可波罗盘羊、豹子、豺、以及包括鹰在内的多种鸟类，并将这些动物重新引入野外，以帮助恢复阿富汗的生态平衡。”米旺德说。

(责编：贾文婷、张悦)

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