新华社平壤5月22日电（记者冯亚松 王超）据朝中社22日报道，朝鲜新建造的5000吨级驱逐舰21日在清津造船厂举行下水仪式过程中发生“重大事故”。

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩观摩了下水仪式，提出严厉指责，称该事故为“既不可有、又不可接受的重大事故、犯罪行为”。

报道说，驱逐舰“下水过程中，因指挥不熟、操作不慎，没能保障底盘移动平行度。结果，船尾部分的下水滑板先脱离搁浅，部分区段船底被破孔导致船舰失衡，船首部分未被脱离船台”。

金正恩说，这起事故“完全由做事不慎、不负责任和不科学的经验主义所造成”，损害了朝鲜的尊严与自尊心。事故责任完全在于劳动党中央委员会军需工业部、中央船舶设计研究所等相关单位和清津造船厂有关人员。

金正恩说，将在下月召开的劳动党中央委员会全会上对这一不负责任的严重错误进行立案审查。

金正恩强调：“尽快修复驱逐舰是直接关乎国家权威的政治问题，而非单纯的业务性问题。”他要求，在下月全会召开前“无条件”完成修复工作。

报道还说，金正恩就事故调查组工作作了重要指示。

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