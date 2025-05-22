新华社阿布贾5月21日电（记者杨喆）尼日利亚多名专家学者近日表示，尼日利亚与中国去年将双边关系提升为全面战略伙伴关系，为应对美国滥施关税带来的影响提供了支撑。尼中乃至非中之间的务实合作，也为维护多边主义及建设平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化作出贡献。

近日，在尼日利亚首都阿布贾举办了一场应对美国滥施关税政策的研讨会。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱在会上表示，中国通过中非合作论坛和共建“一带一路”倡议等，不仅促进非洲基础设施建设，而且增强了尼日利亚和其他非洲经济体面对美国破坏国际贸易的应对能力。

“尼日利亚和中国双边合作关系目前正处于历史高位，合作前景广阔。”奥努纳伊朱说，非中合作具有强大韧性，将在全球贸易动荡背景下为世界经济注入更多确定性。

尼日利亚阿布贾大学当代中非关系研究中心主任谢里夫·加利表示，非洲与中国的合作坚持互惠原则，“合作一直是务实的，特别是在非洲最需要的时候”。他认为，非洲市场巨大，尼日利亚人口众多，在非洲经济中具有重要地位，尼中建立全面战略伙伴关系会对全球贸易格局调整产生广泛影响。

尼日利亚农民团体和合作社总经理雷特森·泰德克表示，面对全球贸易紧张局势，尼日利亚应保持发展政策的明确性，尼日利亚和非洲需要中国这样真正的合作伙伴。中国发展经验值得非洲借鉴，也有利于应对共同挑战。

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